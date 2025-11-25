Mac-Friday: Sechs sehenswerte Deals für Schreibtisch und Arbeitsplatz

Im Rahmen der Black-Friday-Woche rücken auch zahlreiche Zubehörprodukte in den Fokus, die den Mac-Arbeitsplatz funktional erweitern. Viele der aktuell reduzierten Peripheriegeräte haben wir selbst im Einsatz und sprechen unsere Empfehlungen aus Erfahrung aus.

Der Drehregler der Screenbar

Dazu zählen wir etwa diese kompakte Ladestation von Baseus, die mehrere Geräte gleichzeitig versorgt und den Schreibtisch von einzelnen Netzteilen entlastet. Sie kombiniert ein kabelloses Ladepad für aktuelle iPhones, ein integriertes USB-C-Kabel sowie zusätzliche Anschlüsse für Notebook und Peripherie. Ein kleines Display informiert über die aktuelle Leistungsaufnahme. Statt für 91 ist die Ladebasis aktuell bereits für 77 Euro zu haben.

Bietet eine iPhone-Ablage und ein immer griffbereites Ladekabel

Ebenfalls rabattiert ist die Monitorlampe ScreenBar Halo 2 von BenQ. Sie beleuchtet den Arbeitsbereich, ohne Reflexionen auf dem Bildschirm zu erzeugen. Wir haben die Halo 2 über mehrere Wochen selbst im Einsatz gehabt und in einer ausführlichen Rezension vorgestellt. Die vordere Lichtquelle arbeitet asymmetrisch, das rückseitige Umgebungslicht reduziert Kontraste und beide Lichtzonen lassen sich getrennt einstellen. Die Bedienung erfolgt über einen kabellosen Drehregler. Statt für 180 Euro ist die Lampe erstmals für 152 Euro erhältlich.

Strahlt direkt auf die Schreibtisch und auf Wunsch auch an die Wand

Speicher, Drucker, Dock und Steuerzentrale

Mit der Rugged Mini SSD bietet LaCie ein weiteres Angebot, das wir ebenfalls schon ausführlicher auf ifun.de berücksichtigt haben. Die Serie bleibt ihrem markanten Gummirahmen treu, setzt allerdings auf moderne Übertragungsstandards. Die 2-TB-SSD erreicht bis zu 2.000 MB pro Sekunde und eignet sich für schnelle Sicherungen oder den mobilen Einsatz an Mac, iPad und iPhone. Mit 25 Prozent Preisnachlass erhältlich für 94 Euro.

Für schnelle, inkrementelle Backups des eigenen Mac

Für komplexere Schreibtisch-Setups bietet Anker seit kurzem seine Prime Docking Station mit 14 Ports und 140 Watt Ausgabe an. Zu den Anschlüssen gehören mehrere USB-C-Ports, Kartenleser, Ethernet und Videoausgänge für den Betrieb mehrerer Monitore über DisplayLink. Ein integriertes Display zeigt Stromstärke und Betriebszustand an. Das Dock versorgt gleichzeitig das angeschlossene Notebook. Statt 349 Euro zahlt man während der Black-Friday-Woche hier nur 279 Euro.

Gerade veröffentlicht, jetzt mit erstem großen Rabatt

Ein nicht nur bei Streamern bewährtes Tool stellt das Stream Deck MK.2 dar. Der kompakte Controller mit programmierbaren Tasten unterstützt dabei, wiederkehrende Abläufe zu automatisieren. Er kann Szenenwechsel in Videoaufzeichnungen auslösen, Apps öffnen oder Arbeitsabläufe bündeln. Jede Taste besitzt eine eigene Anzeige, wodurch auch größere Profile übersichtlich bleiben. Aktuell mit 29 Prozent Nachlass für 119,00 Euro statt 169,99 Euro zu haben.

Für Automatisierungen aller Art

Druckt noch jemand? Falls ja, dann schaut euch den Laserdrucker Brother HL-L2400DWE von Brother an. Das schlichte Modell druckt zügig, beherrscht den automatischen Duplexdruck, lässt sich per AirPrint auch von Apples Mobilgeräten füttern und kann sowohl per WLAN als auch USB eingebunden werden. Für typische Büroanforderungen genügt der interne Speicher. Seit langem gilt zudem die Faustregel, dass man mit einem Schwarzweiß-Laser von Brother kaum etwas falsch machen kann.

Produkthinweis Brother HL-L2400DWE Laserdrucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN 103,99 EUR 149,00 EUR

Der Toner der Brother-Laserdrucker hält ewig