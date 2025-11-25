Speicher, Drucker, Dock und Steuerzentrale
Mac-Friday: Sechs sehenswerte Deals für Schreibtisch und Arbeitsplatz
Im Rahmen der Black-Friday-Woche rücken auch zahlreiche Zubehörprodukte in den Fokus, die den Mac-Arbeitsplatz funktional erweitern. Viele der aktuell reduzierten Peripheriegeräte haben wir selbst im Einsatz und sprechen unsere Empfehlungen aus Erfahrung aus.
Der Drehregler der Screenbar
Dazu zählen wir etwa diese kompakte Ladestation von Baseus, die mehrere Geräte gleichzeitig versorgt und den Schreibtisch von einzelnen Netzteilen entlastet. Sie kombiniert ein kabelloses Ladepad für aktuelle iPhones, ein integriertes USB-C-Kabel sowie zusätzliche Anschlüsse für Notebook und Peripherie. Ein kleines Display informiert über die aktuelle Leistungsaufnahme. Statt für 91 ist die Ladebasis aktuell bereits für 77 Euro zu haben.
Bietet eine iPhone-Ablage und ein immer griffbereites Ladekabel
Ebenfalls rabattiert ist die Monitorlampe ScreenBar Halo 2 von BenQ. Sie beleuchtet den Arbeitsbereich, ohne Reflexionen auf dem Bildschirm zu erzeugen. Wir haben die Halo 2 über mehrere Wochen selbst im Einsatz gehabt und in einer ausführlichen Rezension vorgestellt. Die vordere Lichtquelle arbeitet asymmetrisch, das rückseitige Umgebungslicht reduziert Kontraste und beide Lichtzonen lassen sich getrennt einstellen. Die Bedienung erfolgt über einen kabellosen Drehregler. Statt für 180 Euro ist die Lampe erstmals für 152 Euro erhältlich.
Strahlt direkt auf die Schreibtisch und auf Wunsch auch an die Wand
Speicher, Drucker, Dock und Steuerzentrale
Mit der Rugged Mini SSD bietet LaCie ein weiteres Angebot, das wir ebenfalls schon ausführlicher auf ifun.de berücksichtigt haben. Die Serie bleibt ihrem markanten Gummirahmen treu, setzt allerdings auf moderne Übertragungsstandards. Die 2-TB-SSD erreicht bis zu 2.000 MB pro Sekunde und eignet sich für schnelle Sicherungen oder den mobilen Einsatz an Mac, iPad und iPhone. Mit 25 Prozent Preisnachlass erhältlich für 94 Euro.
Für schnelle, inkrementelle Backups des eigenen Mac
Für komplexere Schreibtisch-Setups bietet Anker seit kurzem seine Prime Docking Station mit 14 Ports und 140 Watt Ausgabe an. Zu den Anschlüssen gehören mehrere USB-C-Ports, Kartenleser, Ethernet und Videoausgänge für den Betrieb mehrerer Monitore über DisplayLink. Ein integriertes Display zeigt Stromstärke und Betriebszustand an. Das Dock versorgt gleichzeitig das angeschlossene Notebook. Statt 349 Euro zahlt man während der Black-Friday-Woche hier nur 279 Euro.
Gerade veröffentlicht, jetzt mit erstem großen Rabatt
Ein nicht nur bei Streamern bewährtes Tool stellt das Stream Deck MK.2 dar. Der kompakte Controller mit programmierbaren Tasten unterstützt dabei, wiederkehrende Abläufe zu automatisieren. Er kann Szenenwechsel in Videoaufzeichnungen auslösen, Apps öffnen oder Arbeitsabläufe bündeln. Jede Taste besitzt eine eigene Anzeige, wodurch auch größere Profile übersichtlich bleiben. Aktuell mit 29 Prozent Nachlass für 119,00 Euro statt 169,99 Euro zu haben.
Für Automatisierungen aller Art
Druckt noch jemand? Falls ja, dann schaut euch den Laserdrucker Brother HL-L2400DWE von Brother an. Das schlichte Modell druckt zügig, beherrscht den automatischen Duplexdruck, lässt sich per AirPrint auch von Apples Mobilgeräten füttern und kann sowohl per WLAN als auch USB eingebunden werden. Für typische Büroanforderungen genügt der interne Speicher. Seit langem gilt zudem die Faustregel, dass man mit einem Schwarzweiß-Laser von Brother kaum etwas falsch machen kann.
Der Toner der Brother-Laserdrucker hält ewig
„Druckt noch jemand?“ Der war gut iFun Team!
Natürlich ständig!
Weils leider sehr oft notwendig ist
Ich zum Steuerberater: Geht doch auch per Mail, oder per Web, oder? Oooooder? Ich drucke…
Wir sind schließlich in Deutschland! Da wird ordentlich gedruckt, getackert, gelocht, gelacht und abgeheftet. Das haben wir doch schon immer so gemacht!
„Drucker noch jemand?“
Ja klar. Mit Einzug des Papierlosen Büros steigt der Bedarf an gedruckten Papier ständig…
Auch zuhause hab ich mir ein Brother Multifunktionsgerät auf Farblaser-Basis geholt. Erstes Kind geht in die Schule. Schön, zentral scannen, drucken und kopieren zu können.
Da die Hefte und Bücher oft in der Schule bleiben (außer Hausaufgaben oder Lernaufgaben), ist so ein Gerät enorm praktisch.
Scan to Samba ist auch super, alles liegt auf der DiskStation und kann von allen Geräten eingesehen, bearbeitet oder einfach wieder gedruckt werden.
Ansonsten, naja Schriftverkehr geht meist digital, das stimmt schon. Papier-Belege werden eingescannt und dann digital verschickt.