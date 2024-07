Mit klar hierarchischer Struktur Mac-Freeware Clmn: Aufgaben in Listen in Spalten in Gruppen

"Just Columns & Tasks" ist der Claim der noch relativ jungen Aufgabenverwaltung Clmn, die derzeit ausschließlich in einer Variante für Mac-Nutzer zur Verfügung steht. Mit klar hierarchischer Struktur Die Desktop-Anwendung setzt auf das Kanban-Prinzip und bietet die gleichzeitige Anzeige mehrerer Aufgabenspalten an, was Nutzern nicht nur einen guten Überblick auf die noch zu erledigenden Aufgaben verschaffen soll, sondern auch das gleichzeitige Bearbeiten von voneinander abhängigen Spalten ermöglicht. Grundsätzlich organisiert Clmn Aufgaben in Gruppen. In den Gruppen lassen sich dann Spalten anlegen, die Listen mit Aufgaben beinhalten – eine klar hierarchische Struktur. Die sonstigen Funktionen der App sind bewusst auf das Nötigste beschränkt. Nutzer können Aufgaben in Listen und Gruppen ordnen, Aufgaben als erledigt, in Bearbeitung oder abgebrochen markieren und Aufgaben per Drag-and-Drop verschieben. Die App unterstützt farbige Hintergründe für Aufgaben, Notizen mit Markdown und das Verlinken von Aufgaben mithilfe eindeutiger URLs. Die Bedienung erfolgt größtenteils über einfache Klicks und Tastenkombinationen. Clmn ist kostenlos verfügbar und wird als Open-Source-Projekt entwickelt. Sollte euch die App zusagen, dann könnt ihr die Entwicklung mit einem Kauf über den Mac App Store unterstützen. Hier wird die nur fünf Megabyte kleine Anwendung zum Unterstützerpreis von 99 Cent angeboten. Weitere Funktionen bereits in Planung Die aktuelle Version 1.0.4 von Clmn ist für macOS 12 und neuer verfügbar sowie für Intel- und Apple-Prozessoren optimiert. Was weitere Funktionen angeht, sind die Suche und Filterung von Aufgaben, das Sortieren nach Priorität, das Teilen von Aufgaben mit anderen Nutzern sowie die Anpassung von Farben und Schriftarten in Planung. Auch das Hinzufügen von Bildern zu Aufgaben ist vorgesehen. Clmn verzichtet bewusst auf Funktionen wie Fälligkeitsdaten, Erinnerungen oder Prioritätsmarkierungen, die in anderen Aufgaben-Apps üblich sind, um die Nutzung einfach und fokussiert zu halten. Derzeit ist Clmn nur für macOS verfügbar. Über eine iOS-Version wird zwar nachgedacht, diese ist jedoch nicht in naher Zukunft geplant.