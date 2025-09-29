Mac: Exporter-App sichert Apples Notizen lokal

Der Entwickler der Mac-Anwendung Exporter meldet sich nach anderthalb Jahren Funkstille mit einem Update für seine kostenlose App zurück. „Exporter“ macht es möglich, sämtliche Einträge in Apples Notizen-App auf einen Rutsch zu sichern. Apple sieht hierfür selbst keine Notwendigkeit, sodass man mit Bordmitteln lediglich einzelne Notizen aus der Notiz-App von Apple exportieren und in anderen Anwendungen übernehmen kann.

Der Entwickler von „Exporter“ betont dabei, dass er besonderen Wert auf den Schutz der Nutzerdaten legt und seine Anwendung vollständig lokal arbeitet. Sämtliche Inhalte verbleiben ausschließlich auf dem eigenen Mac und werden nicht an externe Server übertragen.

Beim Export unterstützt die Anwendung die Formate Markdown und HTML. Markdown (.md) ist als Standard vorausgewählt, diese Option lässt sich über die Einstellungen der Anwendung ändern. Die vorhandene Ordnerstruktur der Notizen-App bleibt beim Export ebenso erhalten wie wichtige Metadaten der Notizen, etwa das Erstellungs- oder Änderungsdatum. „Exporter“ dupliziert diese Struktur innerhalb des vom Anwender ausgewählten Zielordners im Finder. Mit der jetzt verfügbaren Version 4.0 kann die Anwendung nun auch zusätzliche Inhalte wie gescannte Dokumente und Links sichern.

Auch Anhänge wie Bilder oder Videos werden gesichert

Ergänzend zu den Notiz-Texten können auch mit den Notizen verknüpfte Dateien gesichert werden. Die „Exporter“-App unterstützt hier gängige Formate wie JPEG, PNG, GIF, TIFF, BMP und PDF sowie Kalenderdateien im ICS-Format. Auch Audio- und Videoinhalte wie M4A, MP3 und MOV werden beim Export berücksichtigt.

„Exporter“ lässt sich wie eingangs erwähnt ohne Gebühren laden und verwenden. Die kostenlose Version ist nur geringfügig eingeschränkt. Der Entwickler bietet lediglich zusätzliche Filteroptionen als kostenpflichtigen In-App-Kauf zum Preis von 5,99 Euro an. Wer lediglich alle Notizen exportieren und sichern möchte, kommt ohne diese Investition aus.