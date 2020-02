Mac-Erweiterung: Tab Suspender legt Safari-Seiten schlafen

Mit dem Tab Suspender for Safari bietet Bruno Magalhaes eine neue Safari-Erweiterung an, die sich an Power-Nutzer des Apple-Webbrowsers richtet. Mit wachsender Anzahl an geöffneten Fenstern und Tabs wird Safari gerne zum Ressourcenfresser und fällt nur der CPU, sondern bei Notebooks auch dem Akku von Notebooks zur Last. Der Tab Suspender soll hier Abhilfe schaffen, indem er nicht mehr aktiv genutzte Tabs schlafen legt.

Spart euch an dieser Stelle den Tipp, man könne die Tabs ja auch zu machen. Auf bestimmte Arbeitsabläufe würde sich dies störend auswirken und so hat das Konzept des Tab Suspenders durchaus seine Berechtigung. Die Funktion ersetzt den Fensterinhalt durch eine schlichte temporäre „Pause-Anzeige“ und bietet die Möglichkeit, den Tab per Mausklick zu aktivieren und neu zu laden.

Der Safari Tab Suspender erscheint nach der Installation als kleines Symbol neben der Adressleiste. Die Erweiterung lässt sich kostenlos laden und bietet optional die Möglichkeit zur Premium-Erweiterung mit verschiedenen Zusatzfunktionen. Grundsätzlich habt ihr zunächst die Möglichkeit festzulegen, nach wieviel Minuten die App aktiv wird. Ergänzend kann man entscheiden, ob Tabs mit aktiven Eingabeformularen und Tabs, die gerade Audio abspielen, ebenfalls berücksichtigt werden sollen. Darüber hinaus kann man eine Ausnahmeliste für bestimmte Adressen und Domains anlegen.

Premium-Nutzer können zudem darüber entscheiden, ob die Funktion bei Anschluss ans Netzteil deaktiviert und ein Tab wenn man ihn aufruft automatisch aktiviert werden soll. Auch findet sich im Leistungsumfang der Premium-Version die Möglichkeit, die Funktion automatisch zu deaktivieren, sobald man nicht mit dem Internet verbunden ist.

Der Preis für die Premium-Erweiterung geht dabei absolut in Ordnung. Der Entwickler sieht dies als eine Art Trinkgeld und stellt es euch frei, einen Betrag zwischen 49 Cent und 2,29 Euro zu klicken.