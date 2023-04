Mac-Apps: Pomodoro-Music-Timer und „AirDrop für Android“

Der Funktionsumfang von NearDrop ist allerdings zumindest in der aktuell noch sehr jungen Programmversion vergleichsweise eingeschränkt. So lässt sich die App nur zum Empfang von Dateien auf dem Mac, nicht aber in umgekehrter Richtung zum Senden von Dokumenten an Android-Geräte verwenden. Auch wird vorausgesetzt, dass sich beide Geräte im gleichen WLAN-Netz befinden und der Entwickler lässt wissen, dass er nicht gewillt ist, Apples Jahresgebühr von 99 Dollar zu bezahlen, damit die App als „notarisierte“ Anwendung offiziell und auch über den Mac App Store angeboten werden kann.

