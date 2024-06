Mac-App von ChatGPT für alle Nutzer erhältlich

ChatGPT für Mac ist jetzt für alle Nutzer verfügbar. Die Entwickler hatten bereits im vergangenen Monat mit der Bereitstellung begonnen, die Nutzung der Anwendung jedoch zunächst auf zahlende Kunden beschränkt.

Die ChatGPT-Mac-Anwendung will die Möglichkeit zum komfortablen Zugriff auf den KI-Assistenten vom Desktop aus bieten. Das hinter ChatGPT stehende Unternehmen OpenAI bewirbt die App als komfortablen Weg, um den Leistungsumfang von ChatGPT in vollem Umfang zu nutzen.

Nach der Installation der Anwendung lässt sich das Eingabefenster von ChatGPT direkt per Tastenkürzel aufrufen. Ergänzend zur Interaktion per Texteingabe steht hier auch die Möglichkeit bereit, direkt einen Screenshot des kompletten Bildschirms oder von einzelnen Fenstern zu machen und in der ChatGPT-App weiter zu verwenden. Alternativ dazu kann man mithilfe einer integrierten Upload-Funktion auch Dateien und Bilder in seine Kommunikation mit dem KI-Assistenten einfließen lassen.

Desktop-App nur für Apple-Prozessoren

Die Desktop-Version von ChatGPT ist bislang ausschließlich für den Mac verfügbar. Nutzer von anderen Plattformen müssen sich hier noch eine Weile gedulden, was in den Communities um Windows und Linux zunehmend für Unmut sorgt. Apple und ChatGPT haben derweil ja eine intensive Zusammenarbeit angekündigt, der KI-Assistent soll in den kommenden Betriebssystemen von Apple standardmäßig als Option zur Verfügung stehen.

Für die Verwendung der ChatGPT-App auf dem Mac ist neben macOS 14 auch ein Apple-Prozessor erforderlich – für Macs mit Intel-Prozessoren ist keine Unterstützung vorgesehen. Zahlende Abonnenten des KI-Assistenten können sich in der Mac-Anwendung anmelden und profitieren dann auch hier von Vorteilen wie der uneingeschränkten Nutzung der neuesten Sprachmodelle, dem integrierten Bildgenerator, zusätzlicher Leistung und dem frühen Zugriff auf neue Funktionen.