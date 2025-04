Mac-App „Stim“ hält den Rechner oder nur den Bildschirm wach

Mit Stim lässt Ari Feldman mal wieder von sich hören. Der in New York ansässige Entwickler bietet inzwischen 17 verschiedene Mini-Anwendungen für den Mac zum Download an. Die meisten davon sind aus der Tatsache heraus entstanden, dass Feldman für sich selbst eine entsprechende Lösung gesucht hat.

„Stim“ ist eine neue Lösung für ein altbekanntes Problem. Die App soll den Mac auf Anweisung des Nutzers hin für einen begrenzten Zeitraum am Einschlafen hindern. Wir haben in der Vergangenheit ja schon zahlreiche andere Programme mit dieser Zielsetzung vorgestellt, allerdings finden sich dabei immer wieder Unterschiede im Detail.

Bei „Stim“ ist beispielsweise zu erwähnen, dass man hier als Nutzer selbst entscheiden kann, ob das komplette System am Einschlafen gehindert werden oder nur der Bildschirm aktiv bleiben soll. Letzteres ist beispielsweise hilfreich, wenn der Rechner temporär als Info-Terminal oder dergleichen genutzt wird und man damit verbunden nicht jedes Mal in die Systemeinstellungen abtauchen will.

Über die Menüleiste kann man hier wie bei anderen Apps aus dieser Kategorie auswählen, ob „Stim“ den Mac dauerhaft oder nur für einen bestimmten Zeitraum wachhalten soll. Die App bietet hier verschiedene Zeitvorgaben zwischen 15 Minuten und acht Stunden an.

Über die Einstellungen der App lassen sich noch erweiterte Funktionen aktivieren. So kann man das Einschlafen des Mac beispielsweise automatisch immer dann unterbinden, wenn eine bestimmte Anwendung geöffnet ist. Zudem ist es möglich, den Bildschirm leicht aufblinken zu lassen, wenn sich der Status der App änder.

Kostenlos für Intel und Apple-Prozessoren

„Stim“ lässt sich kostenlos laden und liegt aktuell in Version 1.07 vor. Die Anwendung ist gerade mal 30 MB groß und lässt sich gleichermaßen auf Intel-Macs sowie auf Rechnern mit Apple-Prozessoren verwenden, solange mindestens macOS Monterey installiert ist.

Wer sich in Form einer kleinen Spende bei dem Entwickler bedanken will, kann dies über die Plattform Buy me a Coffee tun. Ansonsten ist konstruktives Feedback zur App jederzeit erwünscht.