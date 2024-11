Mac-App „Network Light“ unterstützt Analyse bei Internetproblemen

Die App Network Light – Speed Test kann man ähnlich wie das in der vergangenen Woche von uns vorgestellte Easy Ethernet Icon in erster Linie als Unterstützung bei der Netzwerkanalyse verwenden. Die hier verfügbaren Funktionen sind grundsätzlich zwar nicht neu, doch kann diese Form der Umsetzung die Bestandsaufnahme deutlich erleichtern.

Allem voran ist hier die Möglichkeit zu erwähnen, auf prozentualer Basis festzulegen, welche Internetleistung man eigentlich erwartet, was man gerade noch akzeptiert und was schlichtweg indiskutabel ist. Die Anwendung zeigt dann auf diesen Voreinstellungen basierend mithilfe eines grünen, gelben oder roten Punkts in der Menüleiste an, in welchem Bereich die zuletzt gemessenen Übertragungsgeschwindigkeiten einzuordnen sind.

Tests automatisch oder manuell ausführen

Die Tests selbst können manuell gestartet oder automatisiert in vom Nutzer vorgegebenen, zeitlichen Abständen durchgeführt werden. Anschließend wird dann jeweils die Farbe des Menüleistensymbols aktualisiert und die letzten Werte zudem im Ausklappmenü der App angezeigt. Zudem kann die App mit Push-Mitteilungen über ihre Aktivität informieren. Ältere Testergebnisse lassen sich über ein Verlaufsprotokoll abrufen, das auch im CSV-Format exportiert oder in Grafikform angezeigt werden kann.

Dauerhafter Einsatz nicht empfohlen

Der Entwickler von „Network Light – Speed Test“ weist nicht umsonst darauf hin, dass man die App ausschließlich zur Analyse und bei konkreten Problemen verwenden soll. Die im Hintergrund laufenden Tests können die Systemleistung merklich beeinflussen und somit ist die dauerhafte Verwendung ohne konkreten Anlass nicht zu empfehlen.

„Network Light – Speed Test“ lässt sich kostenlos im Mac App Store laden. Falls ihr die App nach dem ersten Start nicht auf Anhieb findet, liegt das vermutlich daran, dass ihr den hellen Bildschirmmodus von macOS aktiv habt und sich das zu Beginn weiße Menüleistensymbol der App nur minimal vom Hintergrund abhebt. Die oben erwähnte farbliche Kennzeichnung wird direkt nach dem ersten Geschwindigkeitstest aktiv.