M4-Macs können nur bedingt ältere macOS-Versionen virtualisieren

Mit den neuesten, mit M4-Prozessoren ausgestatteten Mac-Modellen lassen sich keine älteren Mac-Betriebssysteme als das im vergangenen Jahr erschienene macOS 13.4 Ventura in einer virtuellen Maschine betreiben. Nutzer, die diese Funktion benötigen, sollten sich den Umstieg auf einen neuen Mac besser zweimal überlegen.

Screenshot: Howard Oakley

Der Mac-Spezialist Howard Oakley hat den Fehler unter die Lupe genommen, nachdem der Entwickler Csaba Fitzl darauf aufmerksam gemacht und zudem einen Fehlerbericht an Apple weitergeleitet hat. Demzufolge betrifft der Fehler verschiedenste Virtualisierungsprogramme, darunter auch die populäre Software UTM. Das Problem zeigt sich stets in der gleichen Weise: Virtuelle macOS-Installationen für Versionen vor 13.4 Ventura enden nach dem Start in einem schwarzen Bildschirm und booten nicht. Auch der Versuch, die virtuelle Umgebung im Wiederherstellungsmodus zu starten, führt zu keinem Erfolg.

Den bislang verfügbaren Testergebnissen zufolge besteht nur wenig Aussicht darauf, dass Apple eine Lösung für dieses Problem bereitstellt. Die wahrscheinlichste Ursache könnte im frühen Bootprozess des Kernels liegen. Durch die Bereitstellung neuer IPSW-Dateien für ältere macOS-Kernel könnte hier theoretisch eine Korrektur erfolgen. Doch sei dergleichen nicht zu erwarten, da Apple bisher noch nie überarbeitete Firmwaredateien für frühere macOS-Versionen veröffentlicht hat.

Die Analyse des Problems wird auch dadurch erschwert, dass keine Log-Dateien vorliegen, die den Grund des Problems offenbaren könnten, weil die Systeme gar nicht so weit booten.

Ältere M-Prozessoren unterstützen macOS Monterey

Die Anzahl der konkret betroffenen Nutzer dürfte sich immerhin in Grenzen halten und mit voranschreitenden Systemversionen auch stetig schrumpfen. Grundsätzlich lassen sich auf Macs mit M4-Prozessoren virtuelle Maschinen mit den macOS-Versionen von 13.4 an verwenden. Auf Macs mit Apple-Prozessoren vom Typ M1, M2 und M3 kann man auch noch das 2021 erschienene macOS Monterey 12.0.1 in einer virtuellen Umgebung ausführen.