Joker 2 als Heimkinopremiere – „Bad Sisters 2“ auf Apple TV+

Es dürfte an dem eher verhaltenen Kinostart liegen, dass die Warner-Produktion „Joker: Folie à Deux“ jetzt schon als „Heimkinopremiere“ in digitaler Form angeboten wird. Der Film mit Joaquin Phoenix und Lady Gaga in den Hauptrollen ist bei Apple und Amazon zum Preis von 21,99 Euro als Download zum Kauf erhältlich. Amazon listet zudem die Möglichkeit, den Film zum Preis von 17,99 Euro zu leihen.

Die bei Apple und Amazon erhältliche Fassung ist 2 Stunden und 18 Minuten lang. Apple verspricht mit dem Kauf allerdings nicht näher definierte Bonusinhalte in Form von „iTunes Extras“, dementsprechend scheint der Kauf über Apples TV-App die bessere Wahl zu sein.

Den ersten Teil aus dem Jahr 2019 mit Joaquin Phoenix und Robert de Niro bekommt man mittlerweile schon für 4,99 Euro im Kauf und 3,99 zum Leihen. Bei Apple werden beide Filme im Paket für zusammen 24,99 Euro angeboten.

„Bad Sisters“ in der zweiten Staffel

Bei Apple TV+ ist in der vergangenen Woche die zweite Staffel von „Bad Sisters“ angelaufen. Die Mischung aus Komödie und Thriller handelt von vier Schwestern, die sich vielleicht etwas zu streng an das nach dem frühzeitigen Tod ihrer Eltern gefasste Versprechen halten, sich immer gegenseitig zu beschützen.

In einem neu veröffentlichten Trailer (leider nur auf Englisch) fasst die Schauspielerin Fiona Shaw die Ereignisse der ersten Staffel der Serie zusammen. Das Video soll gleichermaßen zum Aufwärmen beim Einstieg in die neue Staffel dienen, sowie generell Lust auf die Serie machen.

Und falls ihr kein aktives Abonnement von Apple TV+ laufen habt, wiederholen wir an dieser Stelle unseren Hinweis auf die bei ARTE zum Streaming verfügbare Serie „Clan“. Bei der 2012 in Belgien erschienenen TV-Serie handelt es sich nämlich um die ebenfalls sehenswerte Vorlage für die „Bad Sisters“-Serie auf Apple TV+.

Als günstiges Videodienst-Komplettpaket ist derweil weiterhin das MagentaTV-MegaStream-Angebot zu erwähnen. Beim Abschluss auf zwei Jahre bekommt man hier für umgerechnet 18,75 Euro pro Monat Magenta TV, Netflix, Disney+, RTL+ und Apple TV+ zusammen.