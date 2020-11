M1-Tastaturen: MacBook Air erhält neue Funktionstasten

Fällt erst bei genauem Hinsehen auf: Apple hat dem gestern vorgestellten MacBook Air mit hauseigenem M1-Prozessor eine überarbeitete Funktionstasten-Reihe mit auf den Weg gegeben.

Hier folgt nach den Tasten zum Regeln der Display-Helligkeit (F1 und F2) sowie der Mission Control-Taste (F3) nun nicht mehr der Direktzugriff auf das Launchpad. Auf dem neuen MacBook Air nutzt Apple F4 zum Zugriff auf die Suche. Aktiviert mit F5 die Diktat-Funktion und mit F6 den systemweiten Nicht-Stören-Modus. Weichen musste hier die Regelung der Tastatur-Hintergrundbeleuchtung.

Die Tasten zur Medienwiedergabe (Vor, Zurück, Play/Pause, Stumm, Lauter, Leiser) behalten ihre gewohnte Anordnung von F7 bis einschließlich F12.

Neu und Alt: Die Funktionstasten beim MacBook Air

„the fastest CPU in the world“

Sobald ihr die Tastatur-Unterschiede gesichtet habt, empfehlen wir euch die Lektüre der fünfseitigen Auseinandersetzung mit Apples neuem M1-Chip, die die Hardware-Experten von anandtech.com unter der Überschrift „Apple Announces The Apple Silicon M1: Ditching x86 – What to Expect, Based on A14“ hier veröffentlicht haben.

Hier spaziert Andrei Frumusanu Schritt für Schritt durch die Während der gestrigen Präsentation veröffentlichten Schaubilder und versucht Apples vollmundige Ankündigung, mit dem M1 den schnellsten Chip überhaupt abzuliefern, einzuordnen.

Die vorläufige Analyse der webweit geschätzten Anandtech-Experten: Apples Behauptung, mit dem Apple M1 die schnellste CPU der Welt abzuliefern, könnte durchaus zutreffen.

Mit Blick auf die vorliegenden Daten zum A14, auf dessen Grundlage der M1 wahrscheinlich gefertigt wurde, könne man Apple bereits bescheinigen, dass dieser alle Intel-Designs übertrifft und nur ganz knapp hinter den neuesten Zen3-Chips von AMD zurückbleibt.

Der M1 besitzt darüber hinaus höher getaktete Firestorm-Kerne einen 50% größeren L2-Cache und punktet mit deutlich besserer Thermal Design Power. Punkte, die Apples Führungsanspruch zu unterstreichen scheinen.