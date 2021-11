M1 Pro vs. Intel i7: Leistungsvergleich aus Entwicklersicht

Mit einer Reihe von Praxistests will der Entwickler Frederik Riedel verdeutlichen, wie sich die hervorragenden Benchmark-Ergebnisse von Apples M1-Pro-Prozessor bei der täglichen Arbeit bemerkbar machen.

Für die in seinem Blog veröffentlichte Zusammenfassung hat Riedel mehrere der im Rahmen seiner Tätigkeit als Entwickler regelmäßig anfallend Aufgaben zum Vergleich herangezogen. Die Ausgangswerte stammen von einem MacBook Pro 15“ mit 3.1 GHz Intel i7 Quad-Core-Prozessor aus dem Jahr 2017 und müssen sich mit der Leistung des neuen MacBook Pro 14“ mit Apples M1 Pro messen.

Die Resultate beschreibt der Entwickler als Schlicht umwerfen. So macht sich der neue Apple-Prozessor in allen Bereichen mit massiven Leistungssteigerungen bemerkbar. Die Arbeit mit Entwicklerwerkzeugen geht auf dem neuen Rechner in wichtigen Bereichen rund viermal so schnell wie zuvor vonstatten, das Rendern von Videos läuft beinahe dreimal so schnell und Bilder lassen sich immerhin mit mehr als doppelter Geschwindigkeit komprimieren.

Etwas exotisch aber mehr als eindrucksvoll ist auch Riedels Minecraft-Test. Auf beiden Geräten in einer Java-Umgebung laufend, liefert das Spiel auf dem neuen MacBook Pro satte 75 fps gegenüber 12 fps auf älteren Rechner mit Intel-Prozessor.