WhatsApp Mulit-Geräte-Funktion verlässt das Beta-Stadium

Die WhatsApp-Entwickler weisen in diesem Zusammenhang nochmals explizit darauf hin, dass die ausgetauschten Nachrichten auch im Rahmen der Multi-Geräte-Nutzung Ende-zu-Ende-verschlüsselt sind. Allerdings wird für für entsprechende Kompatibilität eine aktuelle Version der App auch bei den Gesprächspartnern vorausgesetzt. Zumindest in der Anfangsphase wurde zudem erwähnt, dass die Leistung und Qualität der Kommunikation es in Verbindung mit der Nutzung der Multi-Geräte-Funktion beeinträchtigt sein kann.

Schon seit geraumer Zeit arbeitet WhatsApp daran, eine vom Mobiltelefon unabhängige Desktop-Version bereitzustellen und bietet diese in Form einer Multi-Geräte-Beta zur frühzeitigen Nutzung an. Die aktuellen Hinweise deuten nun darauf hin, dass WhatsApp die Multi-Geräte-Nutzung nun zum Standard macht.

