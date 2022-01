Logitech Signature M650: Bluetooth-Maus auch für Linkshänder

Zusätzlich zum Standardmodell M650 bietet Logitech die Modellvarianten M650 L für große Hände und M650 L Links für Linkshänder an. Die Signature M650 ist in den Farben Graphit, Rosa und Grauweiß zum Preis von 44,99 Euro erhältlich.

Logitech erweitert mit der kabellosen Maus Signature M650 seine Auswahl an hochwertigen Eingabegeräten für Mac- und Windows-Computer. Der Hersteller verspricht eine Scrollfunktion mit hoher Präzision, zudem ist die Maus in verschiedenen Größen und auch als Modell für Linkshänder erhältlich.

Insert

You are going to send email to