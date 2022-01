Aqara A100: HomeKit-Türschloss mit Apple-HomeKey-Integration

Es wird noch ein Weilchen dauern, bis wir die ersten mit Apples HomeKey-Integration kompatiblen Türschlösser auf dem deutschen Markt sehen. Zwar lassen sich vorab sicherlich Angebote aus Übersee importieren, doch sind diese wenn überhaupt, dann nur bedingt für den Einsatz hierzulande tauglich. Dennoch schadet es nicht, einen Blick auf den aktuellen Entwicklungsstand zu werfen.

Zu den ersten von Apple nicht nur für HomeKit zertifizierten, sondern auch in die Apple Wallet integrierten Lösungen gehört das Aqara Smart Door Lock A100. Der Smarthome-Anbieter bewirbt sein Türschloss mit sage und schreibe neun verschiedenen Öffnungsmethoden, dazu zählt nicht zuletzt auch ein mechanischer Schlüssel für den Fall, dass die Batterien oder sonst eine technische Komponente versagen.

Neben einer klassischen HomeKit-Anbindung und damit verbunden auch der Bedienung per Home App oder Siri, wie wir es von hierzulande erhältlichen Lösungen wie dem Linus Smart Lock von Yale, Tedee oder Nuki kennen, lässt sich das Aqara A100 auch mit einem in der Apple Wallet hinterlegten digitalen „HomeKey“ öffnen. Einmal in der Wallet auf dem iPhone oder der Apple Watch hinterlegt, wird an der Tür automatisch der richtige Schlüssel präsentiert und man kann diese einfach mithilfe von NFC-Kommunikation entsperren. Eine inoffizielle Vorschau unter der Verwendung der Apple Watch findet sich in diesem Video.

Als weitere Öffnungsmethoden neben iPhone oder Apple Watch hat das Aqara A100 beispielsweise einen Fingerabdruckscanner integriert und unterstützt das Öffnen mit Zifferncodes, die sich flexibel auch per App beispielsweise nur für eingeschränkte Nutzung vergeben lassen.

Eine nette Idee ist auch die in das Ziffernfeld integrierte „Ich bin weg“-Taste, mit deren Hilfe man beim Verlassen der Wohnung schnell und unkompliziert eine Automation oder dergleichen starten kann.

Aqara bietet das HomeKit-Türschloss A100 noch nicht zum Verkauf an. Der ebenfalls mit HomeKit kompatible Vorgänger Aqara N100 ist auch als EU-Version zu Preisen um die 280 Euro erhältlich.