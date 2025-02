Logitech MX Vertical: Hält 3,5 Jahre – hat sich trotzdem bewährt

Die MX Vertical von Logitech ist eine Computermaus mit ungewöhnlicher Formgebung. Sie steht in einem Winkel von 57 Grad und soll laut Hersteller die Belastung der Handmuskulatur sowie den Druck auf das Handgelenk reduzieren.

Durch die spezielle Bauweise wird eine entspanntere Haltung der Hand gefördert. Die Maus verfügt über zwei Haupttasten, ein Scrollrad sowie einen Knopf zur Anpassung der Cursor-Geschwindigkeit. Verbunden werden kann sie per Bluetooth, USB-C oder über den mitgelieferten Funkempfänger.

Der integrierte Akku lässt sich über USB-C aufladen und soll mit einer Ladung mehrere Monate durchhalten. Eine Schnellladung von einer Minute reicht locker für bis zu drei Stunden Nutzung.

Bekannte Schwäche zeigt sich erneut

Wir haben die Logitech MX Vertical erstmals 2018 erworben und über einen längeren Zeitraum eingesetzt. Nach rund dreieinhalb Jahren zeigte sich ein Defekt: Die Haupttasten reagierten nicht mehr zuverlässig. Besonders bei Drag-and-Drop-Aktionen kam es zu Problemen. Gehaltene Objekte wurden mitunter ungewollt losgelassen, als ob die Maustaste kurzzeitig nicht mehr erkannt würde.



Nach diesem Defekt haben wir das Gerät ersetzt – dreieinhalb Jahre später treten die gleichen Schwächen nun erneut auf. Trotz dieser Einschränkung bleibt die MX Vertical das von uns bevorzugte Modell, insbesondere wegen der angenehmen Handhabung und der praktischen Schnellladefunktion per USB-C. Alternative vertikale Modelle des Herstellers konnten in diesem Fall nicht überzeugen: Die Logitech Lift liegt weniger gut in der Hand und klickt schlechter, die MX Master 3S wirkt uns optisch zu massiv.

Veränderte Handhaltung brachte Besserung

Die Umstellung auf eine vertikale Maus hatte für uns nicht nur Komfortgründe. Zuvor gab es anhaltende Beschwerden im Handgelenkbereich. Damals haben wir mit dem Wechsel auf das neue Gerät auch die Position der Maus verändert.

Große Empfehlung: Positionswechsel hin zur Körpermitte

Statt diese rechts neben der Tastatur zu platzieren, setzen wir die Logitech MX Vertical mit angewinkelten Armen mittig vor dem Oberkörper direkt unterhalb der Tastatur ein. Diese Anpassung hat die vorhandenen RSI-Beschwerden vollständig beseitigt.

Wir haben gerade wieder bestellt und empfehlen euch bei ähnlichen Handgelenksbeschwerden sowohl den Wechsel auf eine vertikale Maus als auch die neue Platzierung des Eingabegerätes.