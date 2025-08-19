Verbesserte Ergonomie und neue Bedienelemente
Logitech MX Master 4: Produktseite zeigt neue Technik und Funktionen
Logitech steht kurz vor der Markteinführung der MX Master 4, dem Nachfolger seiner populären Büro- und Alltagsmaus MX Master 3. Bereits im Juni waren erste Hinweise aufgetaucht, nachdem die EU-Behörde für geistiges Eigentum entsprechende Abbildungen veröffentlichte. Auf diesen war erkennbar, dass das bekannte Grunddesign erhalten bleibt, die Form jedoch gezielt weiterentwickelt wurde.
Auffällig sind die vergrößerten Haupttasten und die verbesserte Positionierung des seitlichen Daumenrads, das künftig leichter erreichbar sein dürfte. Zudem sind neue Zusatzknöpfe sichtbar, darunter eine großflächige Daumentaste.
Die MX Master-Serie gilt bei vielen Anwendern als bevorzugte Wahl für lange Arbeitstage am Rechner. Das liegt vor allem an der Form, die Hand und Handgelenk entlasten soll. Alternative Lösungen wie die vertikale Logitech Lift finden zwar ebenfalls Anhänger, setzen aber nicht auf die klassische Form, die Logitech mit seiner MX-Reihe konsequent weiterführt.
Neue Technik und Funktionen laut Produktseite
Nun sind auf der italienischen Amazon-Seite kurzzeitig konkrete Details aufgetaucht. Demnach wird die MX Master 4 nicht nur ergonomisch überarbeitet, sondern auch technisch aufgewertet. Logitech integriert erstmals eine haptische Rückmeldung, die sich an bestimmte Aktionen, Kurzbefehle oder Benachrichtigungen anpassen lässt. Diese Funktion firmiert unter der Bezeichnung „Haptic Sense“.
Eine weitere Neuerung ist der sogenannte „Actions Ring“ – ifun.de berichtete. Dabei handelt es sich um eine dynamische Funktionsleiste, die je nach Anwendung unterschiedliche Werkzeuge einblenden kann. Ergänzt wird dies durch das MagSpeed-Scrollrad, das extrem schnelle Bewegungen ermöglicht, aber zugleich präzises Anhalten auf Pixelniveau erlaubt.
Für eine stabilere Verbindung sorgt ein neuer USB-C-Dongle mit optimiertem Funkchip und leistungsfähiger Antenne. Auch die Geräuschentwicklung wurde reduziert, Logitech spricht von deutlich leiseren Klicks. Die Maus soll in den Farbvarianten Grafit und Hellgrau starten. Auf Amazon war ein Preis von 129 Euro angegeben. Wann genau die MX Master 4 im Handel verfügbar ist, hat Logitech bislang nicht bestätigt. Eine Präsentation im Umfeld der IFA scheint wahrscheinlich. Die MX Master 3 befindet sich preislich bereits im Abverkauf.
Hat man auch endlich den Button zum Rechnerwechsel vernünftig platziert?
Ich hoffe nicht. Brauche nicht noch mehr Knöpfe da oben. Anheben draufdrücken. So schwer?
Scheinbar schon, für manche.
Dürfte noch immer auf der Unterseite sein. Ich hoffe, die bekommt ebenfalls gleich die Silent Switches der 3S. Dieses helle und laute Klicken der MX 3 ist so penetrant nervig.
Der ist doch gut platziert?! Warum sollte der sich oben befinden. Ich wechsele doch nicht alle 5 Minuten den PC
Und selbst wenn gibt es mit Flow andere Möglichkeiten
Ich glaube da war was neues über den Action Ring
Alternativ wäre die Möglichkeit der Konfiguration über die Tasten denkbar.
Die MX 3 ist bislang wirklich die beste Maus, die ich bisher hatte. Super bequem. Nur etwas schade, dass man nicht den vollen Funktionsumfang hat, wenn man die Software nicht installiert. Auf Dienst-PC’s leider oft nicht erlaubt.
Schade, ich finde das Design ohne Dongle viel besser, es verbraucht keinen USB-C Anschluss. Außerdem hoffe ich, das die Qualität der Tasten besser wird, ich musste bei der Master3X schon zwei Taster austauschen, also ohne extreme Beanspruchung.
Du wirst ja nicht gezwungen das dongle zu nutzen. Die Verbindung direkt über Bluetooth funktioniert einwandfrei.
MX Master 3 seit 5 Jahren im Dauerbetrieb (5 Tage/Woche a mind. 8 Std/Tag) – Nein, ich klicke nicht 8 Std. durchgehend – keine Probleme. Eher ist das Problem, dass sie unansehnlich geworden ist. Beste Maus, die ich je hatte. Die 4 will ich gar nicht haben
Habe den Vorgänger. Bin absolut von der Akkulaufzeit enttäuscht. Gehe daher wieder zur Apple Magic Mouse. Die Tastatur (Mini) ist auch nicht wirklich gut.
Gibt es davon auch eine Variante für Linkshänder?