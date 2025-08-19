ifun.de — Apple News seit 2001. 44 279 Artikel

Verbesserte Ergonomie und neue Bedienelemente

Logitech MX Master 4: Produktseite zeigt neue Technik und Funktionen
Logitech steht kurz vor der Markteinführung der MX Master 4, dem Nachfolger seiner populären Büro- und Alltagsmaus MX Master 3. Bereits im Juni waren erste Hinweise aufgetaucht, nachdem die EU-Behörde für geistiges Eigentum entsprechende Abbildungen veröffentlichte. Auf diesen war erkennbar, dass das bekannte Grunddesign erhalten bleibt, die Form jedoch gezielt weiterentwickelt wurde.

Logitech Mx Master 4

Auffällig sind die vergrößerten Haupttasten und die verbesserte Positionierung des seitlichen Daumenrads, das künftig leichter erreichbar sein dürfte. Zudem sind neue Zusatzknöpfe sichtbar, darunter eine großflächige Daumentaste.

Die MX Master-Serie gilt bei vielen Anwendern als bevorzugte Wahl für lange Arbeitstage am Rechner. Das liegt vor allem an der Form, die Hand und Handgelenk entlasten soll. Alternative Lösungen wie die vertikale Logitech Lift finden zwar ebenfalls Anhänger, setzen aber nicht auf die klassische Form, die Logitech mit seiner MX-Reihe konsequent weiterführt.

Neue Technik und Funktionen laut Produktseite

Nun sind auf der italienischen Amazon-Seite kurzzeitig konkrete Details aufgetaucht. Demnach wird die MX Master 4 nicht nur ergonomisch überarbeitet, sondern auch technisch aufgewertet. Logitech integriert erstmals eine haptische Rückmeldung, die sich an bestimmte Aktionen, Kurzbefehle oder Benachrichtigungen anpassen lässt. Diese Funktion firmiert unter der Bezeichnung „Haptic Sense“.

Logitech Mx Master

Eine weitere Neuerung ist der sogenannte „Actions Ring“ – ifun.de berichtete. Dabei handelt es sich um eine dynamische Funktionsleiste, die je nach Anwendung unterschiedliche Werkzeuge einblenden kann. Ergänzt wird dies durch das MagSpeed-Scrollrad, das extrem schnelle Bewegungen ermöglicht, aber zugleich präzises Anhalten auf Pixelniveau erlaubt.

Für eine stabilere Verbindung sorgt ein neuer USB-C-Dongle mit optimiertem Funkchip und leistungsfähiger Antenne. Auch die Geräuschentwicklung wurde reduziert, Logitech spricht von deutlich leiseren Klicks. Die Maus soll in den Farbvarianten Grafit und Hellgrau starten. Auf Amazon war ein Preis von 129 Euro angegeben. Wann genau die MX Master 4 im Handel verfügbar ist, hat Logitech bislang nicht bestätigt. Eine Präsentation im Umfeld der IFA scheint wahrscheinlich. Die MX Master 3 befindet sich preislich bereits im Abverkauf.

19. Aug. 2025


  • Hat man auch endlich den Button zum Rechnerwechsel vernünftig platziert?

  • Die MX 3 ist bislang wirklich die beste Maus, die ich bisher hatte. Super bequem. Nur etwas schade, dass man nicht den vollen Funktionsumfang hat, wenn man die Software nicht installiert. Auf Dienst-PC’s leider oft nicht erlaubt.

  • Schade, ich finde das Design ohne Dongle viel besser, es verbraucht keinen USB-C Anschluss. Außerdem hoffe ich, das die Qualität der Tasten besser wird, ich musste bei der Master3X schon zwei Taster austauschen, also ohne extreme Beanspruchung.

  • Habe den Vorgänger. Bin absolut von der Akkulaufzeit enttäuscht. Gehe daher wieder zur Apple Magic Mouse. Die Tastatur (Mini) ist auch nicht wirklich gut.

