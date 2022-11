Apple lässt Archiv mit 20 Jahren WWDC-Videos löschen

Brendan Shanks darf man durchaus als Apple-Enthusiast bezeichnen. Der Programmierer ist für das Entwicklerstudio Codeweavers tätig und hat in seiner Freizeit unter anderem ein riesiges Archiv mit von Apple im Rahmen der Entwickler-Konferenz WWDC veröffentlichten Videos zusammengestellt. Insgesamt ließen sich hier bis vor wenigen Tagen noch mehrere Hundert Videos aus den vergangenen 20 Jahren abrufen. Quasi über Nacht sind diese Videos von YouTube verschwunden und am Wochenende hat Shanks mitgeteilt, dass die Videoplattform nicht nur seine Videosammlung gelöscht, sondern auch den Zugang zu seinem Benutzerkonto gesperrt hätte.

Congratulations Apple, you took down my YouTube channel containing hundreds of…20-year old WWDC videos. Wouldn’t want anyone learning about Mac OS X, Darwin, Aqua, or WebObjects 🤣@tim_cook @pschiller @gruber @jsnell @ismh @mjtsai @reneritchie @reckless pic.twitter.com/w2UgVqOubF

— Brendan Shanks (@realmrpippy) November 4, 2022