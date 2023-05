iCloud-Fotos: Wenn der Upload fehlschlägt

Wer wissen will wie es um den Synchronisations-Status der eigenen iCloud-Fotos-Mediathek bestellt ist, der scrollt sich bis ans Ende der eigenen Mediathek und wirft einen Blick auf die Statusmeldung unterhalb der gesamten Anzahl aller Fotos und Videos im eigenen iCloud-Account. Im besten Fall steht hier: „Gerade mit iCloud synchronisiert“. Wenn es nicht so gut läuft können hier jedoch auch Fehlermeldungen angezeigt werden.

„Hochladen nicht möglich“

Zu den möglichen Fehlern gehört der Hinweis auf Bilder, die sich nicht in die eigene iCloud-Fotos-Mediathek hochladen lassen wollen. Ein Problem, dem Apple nun einen neuen Hilfe-Artikel auf dem eigenen Support-Portal gewidmet hat.

Dort hat Apple jetzt den Artikel #HT213227 („Wenn in der Fotos-App die Meldung ‚Hochladen nicht möglich‘ angezeigt wird“) veröffentlicht und geht auf Problembehebungen ein, die ihr zur Fehlerbehebung ausprobieren könnt.

Exportieren und erneut probieren

Apples wichtigster Ratschlag: Betroffene Fotos, die beim Upload hängen bleiben, sollten aus der Fotos-Mediathek exportiert und anschließend erneut per Drag-and-Drop in das Programmfenster der Fotos-App gezogen werden. Zwar gehen bereits vorgenommene Bearbeitungen und vergebene Schlagwörter so verloren, allerdings sollte der Upload im zweiten Versuch (hoffentlich) problemlos anlaufen.

Welche Bilder betroffen sind, lässt sich mit einem Blick in die Seitenleiste in Erfahrung bringen, hier sammelt Apples Foto-App die Schnappschüsse bei denen der Upload fehlschlägt in einem eigenen Bereich.

Markiert die Bilder, wählt Ablage > Exportieren > Unbearbeitetes Original für 1 Foto exportieren und sichert die Bilder in einem Ordner eurer Wahl. Löscht die betroffenen Fotos anschließend aus der Fotos-App und löscht zudem den Inhalt des gesamten „Zuletzt gelöscht“-Bereiches.

Über Ablage > Importieren könnte ihr die Bilder dann erneut in die Fotos-App aufnahmen und solltet diesmal einen reibungslosen iCloud-Upload erleben.