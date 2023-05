Beim Logitech G CLOUD handelt es sich um eine Art Mini-Konsole, die sich im Zusammenspiel mit Cloud-Gaming-Angeboten wie NVIDIA GeForce Now, Xbox Game Pass oder STEAM Link verwenden lässt. Mit seinem 7 Zoll großen Bildschirm sieht das Gerät auf den ersten Blick aus wie ein Smartphone in einer Gaming-Hülle, präsentiert sich aber als speziell auf das Cloud-Gaming zugeschnittene Einheit.

Logitech bietet sein Logitech G CLOUD Gaming Handheld ab Montag auch in Deutschland an. Das Gerät lässt sich auf der Webseite des Anbieters bereits zum Preis von 359 Euro vorbestellen.

Cloud-Angebote portabel nutzen Logitech G CLOUD Gaming-Handheld startet am Montag in Deutschland

