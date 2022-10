Logitech Crayon: Neuer iPad-Eingabestift mit USB-C

Drei in den Stift eingelassene LEDs informieren über den aktuellen Ladestand. Ein physischer Ein-/Ausschalter gestattet es den Logitech Crayon so zu verstauen, dass dieser keine Energie mehr verbraucht.

Im Gegensatz zum Apple Pencil besitzen die Logitech Crayon-Stifte allerdings keine Druckerkennung, was die Beeinflussung der Strichstärke in Zeichnungen leider nicht beziehungsweise nur bedingt möglich macht. SO unterschiedet der Tilt-Sensor des Logitech Crayon zwischen zwei unterschiedlichen Zeichen-Modi, zwischen denen durch ein leichtes Kippen des Stiftes hin und her gewechselt werden kann.

Sketch, write, and annotate with the #LogitechCrayon digital pencil, featuring Apple pencil technology: https://t.co/ksR0P7tAuh pic.twitter.com/iLzrjJrU9z

