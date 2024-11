Logic Pro erhält Plug-in für den Quantec Room Simulator

Jetzt wird es ein wenig speziell, aber wie wir wissen, liest bei uns auch der eine oder andere Audioprofi mit, und da sollte die neueste Errungenschaft von Apples Musikproduktions-Anwendung Logic Pro zumindest oberflächlich Erwähnung finden – für mehr reicht hier das Fachwissen in diesem Bereich nicht aus.

Mit den aktuell veröffentlichten neuen App-Versionen von Logic Pro für Mac und Logic Pro für iPad hat Apple die Anwendung um ein Plug-in für den Quantec Room Simulator (QRS) ergänzt. Der Quantec Room Simulator wurde in den frühen 1980er-Jahren veröffentlicht und gilt als bahnbrechender digitaler Hall-Generator, mit dessen Hilfe man die akustischen Verhältnisse in unterschiedlichen Räumen realistisch simulieren konnte. Seinem großen Vorsprung gegenüber den damals sonst in diesem Segment angebotenen Geräten verdankt es der QRS, dass er in der Film- und Musikproduktion vielerorts zur ersten Wahl wurde.

Bei der Erstellung des QRS-Plug-ins wurden Apple zufolge Originalschaltpläne, Algorithmen und Code des Quantec-Gründers und Erfinders Wolfgang Buchleitner benutzt. Wer noch ein Stück weiter in diese Retro-Geschichte eintauchen will, kann sich auf der Verkaufsplattform Reverb Fotos des Originalgeräts ansehen oder die Original-Bedienungsanleitung als PDF laden.

Zusätzlich zum ursprünglichen Quantec Room Simulator hat Apple Logic Pro im Rahmen der neuesten Updates auch um eine digitale Version des Nachfolgers YardStick 2402 ergänzt.

Final Cut Pro: Neue Funktionen im Video

Und auch zu dem gestern von Apple veröffentlichten Update für Final Cut Pro gibt es noch eine Ergänzung. Ein neu bei YouTube verfügbares Video geht auf die neu eingeführten Funktionen ein und zeigt Beispiele für die Funktion „Zu Untertitel transkribieren“, das Bearbeiten von räumlichen Videos und die durch künstliche Intelligenz unterstützte „Magnetische Maske“.