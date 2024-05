Fitbit Ace LTE: Google mit neuer Smartwatch für Kinder

Der Suchmaschinen-Anbieter Google hat mit der Fitbit Ace LTE eine neue Smartwatch für Kinder vorgestellt, die speziell auf Schuleinsteiger ab 7 Jahren zugeschnitten wurde und ein integriertes LTE-Modul für dauerhafte Konnektivität besitzt.

Anrufe und Nachrichten möglich

Die Uhr stattet Kinder mit einer Möglichkeit zur Kommunikation aus, ohne diesen dafür gleich ein Smartphone in die Hand zu drücken, macht einen recht kompakten Eindruck und bewegt sich mit ihrem Preisschild in Höhe von umgerechnet etwa 212 Euro auf Höhe der Apple Watch SE 2, die sich zwar nicht speziell an Kinder richtet, aber bekanntlich die Konfiguration für ein Familienmitglied zulässt.

Google betont, dass bei der Entwicklung der Fitbit Ace LTE Experten aus den Bereichen Kinderpsychologie, öffentliche Gesundheit und digitale Sicherheit konsultiert wurden und die Uhr mit starkem Datenschutz-Fokus konzipiert wurde.

Standort- und Aktivitätsdaten

Auf Standort- und Aktivitätsdaten der Kinder hätten nur Eltern Zugang, zudem würden diese nach 24 Stunden beziehungsweise 35 Tagen automatisch gelöscht. Die Uhr sei zudem frei von Werbung und Apps von Drittanbietern. Darüber hinaus könnten nur von den Eltern autorisierte Kontakte mit dem Gerät kommunizieren.

Die Fitbit Ace LTE bietet Eltern die Möglichkeit der Echtzeit-Ortung, kann Anrufe durchstellen und Nachrichten übermitteln. Die Einrichtung der Ace LTE erfolgt über die Fitbit Ace App, die für Android und iOS verfügbar ist.

LTE per Fitbit Ace Pass

Neben dem Kaufpreis fallen zusätzlich monatliche Gebühren für den so genannten Fitbit Ace Pass an, der sich um die LTE-Daten kümmert. Fitbit Ace Pass kostet 9,99 Dollar pro Monat oder 119,99 Dollar jährlich. Allerdings bietet Google frühen Bestellern einen Rabatt von 50 Prozent auf das Jahresabonnement an.

Die Smartwatch ist ab dem 5. Juni exklusiv im Google Store und bei Amazon vorbestellbar. Zur voraussichtlichen Verfügbarkeit in Deutschland liegen derzeit noch keine Angaben vor.