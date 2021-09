„Logi Dock“ kombiniert Multiadapter, PC-Lautsprecher und Freisprechfunktion

Mit dem Logi Dock will Logitech im Winter eine „All in one“-Dockingstation für Homeoffice-Arbeiter in den Handel bringen. Das neue Zubehör kombiniert eine USB-C-Multi-Adapterlösung mit einem Lautsprecher mit Freisprechfunktion.

Die mit Stoff bespannte Computer-Erweiterung bietet rückseitig sowie an der Seite flexible Anschlussmöglichkeiten. Der Rechner wird über USB-C verbunden, das Logi Dock stellt dann insgesamt drei USB-C-Anschlüsse, zwei USB-A-Buchsen sowie Anschlüsse für DisplayPort und HDMI bereit. Auf der Oberseite des Geräts finden sich Tasten für die Regulierung der Lautstärke und der Webcam-Funktion. Für ansprechenden Klang sollen zwei 55-mm-Treiber in Verbindung mit passiven Bass-Radiatoren sorgen.

Das im Lieferumfang enthaltene exerne Netzteil versorgt nicht nur den neuen Logitech-Lautsprecher mit Strom, sondern kann auch ein angeschlossenes Notebook mit bis zu 100 Watt laden. Die USB-Anschlüsse bieten ansonsten bis zu 7,5 Watt Ladeleistung für angeschlossenes Zubehör.

Logitech kündigt das neue Produkt bislang lediglich auf seiner amerikanischen Webseite an und nennt dort 399 Dollar als Preisempfehlung für das voraussichtlich in Weiß und Schwarz erhältliche Zubehör. Wir gehen davon aus, dass in Kürze auch weitere Informationen zum geplanten Verkaufsstart in Deutschland vorliegen.