Logi Bolt: Neues „Funkkabel“ kommt nur für Geschäftskunden

Der auf Peripheriegeräte spezialisierte Zubehör-Anbieter Logitech hat mit „Logi Bolt“ die Einführung eines neuen Verbindungsstandards für kabellose Eingabegeräte wie Logitech-Mäuse und -Tastaturen angekündigt. Diese wird über einen Logi Bolt-USB-Empfänger hergestellt und soll vor allem in all jenen Einsatzgebieten Punkten, in denen „Sicherheit und Signalstärke von größter Bedeutung“ sind.

Keine Ablösung für Unifying-Receiver

Wer jetzt gehofft hatte, Logitech würde mit dem neuen Verbindungsstandard die sogenannten Unifying-Receiver ablösen, deren Flexibilität der Zubehör-Anbieter bekanntlich mit verbraucherfeindlichen Beschränkungen wie dem auf 45 Verbindungen limitierten Kopplungs-Limit stark eingeschränkt hat, wird jedoch enttäuscht.

Laut Logitech sollen ausschließlich Geschäftskunden in den Genuss von Logi Bolt kommen und von Vorzügen wie dem „Secure Connections Only Mode“ oder der störungsresistenten Funkverbindung profitieren. So gibt das Unternehmen an, dass der Logi Bolt-Standard auch in überlasteten Funkumgebungen seine Verbindung zum Eingabegerät stabil halten und konkurrierende Funkprotokolle gleichzeitig durch bis zu achtmal geringere Latenzzeit aussticht.

Plattformübergreifend kompatibel

Auch beim plattformübergreifenden Einsatz sollen die neuen Verbindungsstecker den bislang eingesetzten Kabel-Alternativen überlegen sein. Der Anbieter verspricht die Kompatibilität mit „nahezu jedem Betriebssystem und jeder Plattform“. Neben Windows, macOS und Linux, arbeitet Logi Bolt unter anderem mit iOS, iPadOS, Chrome OS und Android zusammen.

Zum Marktstart sollen die neuen Logi Bolt-Produkte ausschließlich über das Logitech B2B-Partnernetzwerk vertrieben werden. Hier geht Logitech jetzt mit den folgenden acht Produkten an den Start:

Master Series for Business:

MX Keys Combo for Business

MX Keys for Business

MX Master 3 for Business

MX Anywhere 3 for Business

Ergo Series for Business: