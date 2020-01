LOEWE-Investor kündigt neue TVs und Audioprodukte an

Aufgrund wirtschaftlicher Probleme musste der deutsche Traditionshersteller LOEWE vergangenen Sommer den Betrieb einstellen. Doch es soll für die Marke schon in Kürze am Stammsitz des Unternehmens in Kronach weitergehen. Bereits vergangenen Monat hat sich der in Zypern ansäßige Investor Skytec die Rechte an der Marke LOEWE gesichert, jetzt kündigt das Unternehmen einen Neustart in Teilen der alten Räumlichkeiten an.

LOEWE AirPlay-Lautsprecher (2012)

Das neue LOEWE-Management habe sich mit der Stadt Kronach über die Anmietung von insgesamt 25.000 Quadratmetern Fläche geeinigt und wolle nun mit zunächst 45 Mitarbeiten mit dem Aufbau der neuen Firmenzentrale beginnen. Bereits im Herbst 2020 will LOEWE die ersten unter der neuen Leitung entstandenen Produkte präsentieren. Neben TV-Geräten will LOEWE dann auch en brandneues Portfolio an Audiogeräten vorstellen.

Wir möchten zügig in die Entwicklung neuer Produkte am traditionsreichen Standort in Kronach einsteigen. Bis diese marktreif sind, werden wir das aktuelle Portfolio im TV-Segment und in anderen Bereichen weitgehend weiterführen. Für den Handel bedeutet das Planungssicherheit. Aber auch Endkunden können sich weiter auf die Marke LOEWE verlassen, da die Versorgung mit Ersatzteilen garantiert ist.

-Aslan Khabliev, CEO LOEWE Technology GmbH

Die neuen Eigentümer haben sich das Ziel gesteckt, LOEWE als internationale Premiummarke für anspruchsvolle Unterhaltungselektronik neu zu positionieren. Unterstützung bei diesem Unterfangen hätten LG Display und andere Hersteller von Panels und Schlüsselkomponenten zugesagt. Zudem wolle man die Technologiepartnerschaft mit dem chinesischen Elektronikkonzern Hisense fortführen und erweitern.