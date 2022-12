Live-Video von eufy Sicherheitskameras lässt sich unverschlüsselt abrufen

Anker beziehungsweise deren Smarthome-Tochter eufy hat gerade zwei riesige Probleme. Zum einen lassen sich die Live-Videos der eufy-Kameras entgegen den Versprechungen des Herstellers auch unverschlüsselt abrufen. Dazu kommt, dass der Hersteller anstatt hier offen zu kommunizieren versucht hat, die Angelegenheit zu vertuschen.

Bereits in der vergangenen Woche wurden erste Vorwürfe laut, dass die Videoaufzeichnungen der eufy-Kameras anders als vom Hersteller kommuniziert zum Teil auch unverschlüsselt auf dessen Servern gespeichert werden. Konkret stellte sich dabei heraus, dass zwar die Videoaufzeichnungen an sich standardmäßig verschlüsselt würden, nicht jedoch jene kurzen Videoclips, die man gemeinsam mit der Benachrichtigung über eine Aktivität erhält, also beispielsweise wenn ein Bewegungsmelder eine Person erkennt oder der Knopf der Videotürklingel des Herstellers gedrückt wird.

Ah well, the cats out the bag now… so may as well tell you.

You can remotely start a stream and watch @EufyOfficial cameras live using VLC. No authentication, no encryption.

Please don't ask for a PoC – I can't release this one.

Heads up @TechLinkedYT @LinusTech https://t.co/sU3FyRaELX

— Paul Moore (@Paul_Reviews) November 25, 2022