Aqara kündigt neue HomeKit-Geräte an

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung hat Aqara dann auch nochmal bestätigt, dass zeitnah mit den ersten Matter-Updates für Aqara-Geräte zu rechnen ist. Zudem ist ein neuer M3-Hub in Arbeit und es stehen die ersten Sensoren (Tür/Fenster und Bewegung) mit Thread und darauf basierend auch Matter-Unterstützung in der Warteschlange.

Unter der Bezeichnung Smart Door V100 arbeitet Aqara zudem an einem Türschloss mit HomeKit-Unterstützung, das das Entsperren der Tür auch mittels Gesichtserkennung ermöglichen soll. Hier scheint eine Bereitstellung in Europa aufgrund der unterschiedlichen Türsysteme allerdings zunächst einmal eher unwahrscheinlich.

Insert

You are going to send email to