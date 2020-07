Amazon und Microsoft verschenken 12 Monate Prime Student

Studenten können noch wenige Tage von einer Kooperation zwischen Amazon und Microsoft profitieren und sich 12 Monate Prime Student kostenlos sichern. Normalerweise bietet Amazon das Probe-Abo für Studenten nur über sechs Monate hinweg kostenlos an, für die zusätzlichen sechs Monate springt Microsoft Surface in die Bresche.

Amazon Prime Student bietet nicht nur Versandvorteile, sondern auch Zugriff auf weitere Prime-Funktionen wie Prime Video oder die Möglichkeit, auf Amazon Photos in unbegrenztem Umfang Fotos zu speichern. Ausgeschlossen ist für Studenten allerdings die Nutzung von Prime Music.

Nach Ablauf der zwölf kostenlosen Monate geht das Abo in ein gewöhnliches Prime-Abo für Studenten über. Hier fällt dann der reduzierte Monatspreis von 3,99 Euro an. Die Sonderaktion gilt für Studenten in Deutschland und Österreich sowie anscheinend auch für Auszubildende und läuft noch bis zum 29. Juli.