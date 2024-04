DALL-E 3: OpenAI ermöglicht nun auch Bildbearbeitung

DALL-E 3, der Bildgenerator der ChatGPT-Macher von OpenAI, verfügt über eine Handvoll neuer Funktionen, die die Beeinflussung der ausgegebenen Grafiken vereinfachen und das nachträgliche Ändern von Bildeigenschaften ermöglichen.

Bilder nachträglich präzisieren

Wie schon bislang lassen sich durch die Eingabe entsprechender Prompts Bilder in ChatGPT erstellen. Die künstliche Intelligenz erkennt auf Basis der eingegebenen Befehle, dass eine Grafik erstellt werden soll und bietet diese, nach ihrer Erstellung, direkt in der Chat-Ansicht an.

Neu ist ein kleines Icon mit Pinsel und stilisierter Farbmischpalette, die eine Bearbeitung des soeben ausgegebenen Bildes ermöglicht. Mit dieser lassen sich Bildbereiche markieren, die anschließend durch neue Prompt-Eingaben verändert beziehungsweise präzisiert werden sollen.

Ergebnisse, die euch grundsätzlich gefallen, lassen sich so im Detail verbessern und um zusätzliche Inhalte ergänzen, ohne das gesamte Bild neu erstellen zu müssen. Die neue Funktion ist vergleichbar mit der von Adobe angebotenen Photoshop-Option „Generatives Füllen“, die ebenfalls die Beeinflussung zuvor ausgewählter Bildinhalte ermöglicht.

Neue Stil- und Format-Auswahl

Ebenfalls neu ist das Angebot unterschiedlicher Stile und Formate, in denen die zu generierenden Grafiken erstellt werden sollen. OpenAI zeigt diese nun direkt über der Eingabeaufforderung an und will mit der Auswahl der angebotenen Stile für Inspirationen sorgen.

Praktisch: Die Bilder werden zukünftig nicht mehr automatisch im quadratischen Format ausgespuckt, sondern können wahlweise als Quadrat, im Hoch- oder im Querformat angefordert werden.

Die neuen Bildwerkzeuge werden ab sofort bereitgestellt und dürften auch euer OpenAI-Konto im Laufe der kommenden Stunden erreichen.