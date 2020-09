Linksys liefert HomeKit-Updates für Velop-Router aus

Linksys startet mit dem Ausspielen der HomeKit-Updates für seine Velop Tri-Band Mesh-WLAN-Systeme. Dem Hersteller zufolge wird das Update zum Start für eine begrenzte Zahl von Routern in den USA verteilt und soll in den kommenden Wochen dann auch für deutsche Nutzer verfügbar sein. Die HomeKit-Erweiterung wurde bereits im vergangenen Jahr angekündigt, bislang hat der Hersteller jedoch keinerlei Terminversprechen abgegeben.

Mit der HomeKit-Einbindung erhalten Besitzer der Geräte zusätzliche Verwaltungs- und Sicherheitsoptionen. In Verbindung mit HomeKit-fähigen Geräten lassen sich Regeln für die Kommunikation und dabei insbesondere auch den Internetzugriff festlegen. Die HomeKit-Router agieren dabei quasi als Firewall für HomeKit-Geräte.

In Zeiten, in denen sich ein Großteil des beruflichen und privaten Alltags auf die eigenen vier Wände beschränkt, freuen wir uns, unseren Kunden mit HomeKit eine einfache Möglichkeit anzubieten, die Sicherheit ihrer Velop Mesh-Systeme zu erhöhen, um Privatsphäre und sicheren Datenaustausch inner- und außerhalb des Smart Homes zu garantieren. Velop Tri-Band basiert auf unserer Intelligent Mesh Technology, sodass wir Anwendern auch weiterhin Dienste zur Softwaresicherheit, Gesundheits- und Komfort-Angebote wie Linksys Shield, Linksys Aware und weitere anbieten können. Diese werden nach und nach integriert.