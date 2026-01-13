Link 2 Pro und Link 2C Pro: Insta360 bringt zwei neue 4K-Webcams

Mit der Link 2 Pro und der Link 2C Pro erweitert Insta360 sein Webcam-Angebot um zwei Modelle, die sich an Nutzer richten, die regelmäßig präsentieren, unterrichten oder streamen. Beide Kameras arbeiten mit einem 1/1,3-Zoll-Sensor, der größer ist als bei klassischen Webcams.

Dadurch kann mehr Licht aufgenommen werden, was zu helleren Bildern mit gleichmäßigerer Belichtung führt. Eine Funktion namens Dual Native ISO passt die Empfindlichkeit an unterschiedliche Lichtverhältnisse an, sodass Bildrauschen reduziert wird, wenn der Raum dunkler ist.

Die Auflösung liegt bei bis zu 4K mit 30 Bildern pro Sekunde. Ein Phasen-Autofokus hält das Bild auch bei Bewegungen scharf. Für einen weicheren Hintergrund lässt sich ein digitaler Unschärfeeffekt zuschalten, der die Person im Vordergrund hervorhebt.

Beim Ton setzen beide Modelle auf zwei Mikrofone, die über eine Kombination aus Richtwirkung und Software die Stimme hervorheben. Je nach Situation können Nutzer zwischen einem Modus für Einzelpersonen, Gruppen oder eine natürliche Aufnahme ohne starke Filterung wählen.

Zwei Bauformen und mehr Automatik

Die Link 2 Pro besitzt ein kleines Zweiachsen-Gimbal. Damit kann die Kamera Personen automatisch verfolgen, wenn sie sich vor dem Bildschirm bewegen. Die Link 2C Pro ist dagegen fest montiert und nutzt einen digitalen Bildausschnitt, um Personen oder kleine Gruppen im Bild zu halten.

Beide Varianten lassen sich mit einem Magnetfuß auf Monitoren oder Metallflächen befestigen.

Zusätzlich stehen Funktionen wie automatische Whiteboard-Erkennung, eine Draufsicht auf den Schreibtisch für Zeichnungen oder Produktvorführungen sowie virtuelle Hintergründe zur Verfügung.

Für Hochkantvideos, die in sozialen Netzwerken genutzt werden, liefern die Kameras auch ein unverzerrtes 4K-Bild im Portraitformat. Über eine Verbindung zu Elgato Stream Decks können wichtige Einstellungen wie Helligkeit oder Weißabgleich per Tastendruck geändert werden, was vor allem bei Liveübertragungen hilfreich sein soll.

Software und Preise

Die neuen Webcams lassen sich mit macOS-Anwendung steuern, die auch virtuelle Kameras für Konferenzprogramme bereitstellt. Optional können Meetings aufgezeichnet, automatisch transkribiert und zusammengefasst werden.

Insta360 bietet die Link 2 Pro für 269 Euro an, die kompaktere Link 2C Pro kostet 219 Euro. Beide Modelle sind ab sofort über den Hersteller und im Handel erhältlich.