Lightstrips und mehr von Philips Hue und Nanoleaf aktuell günstig

Die Lightstrips von Philips Hue spielen mit Blick auf ihre Leuchtkraft und Farbdarstellung ohne Frage in der oberen Liga. Im Rahmen des aktuellen Aktionsangebots bekommt man den Philips Hue White & Color Ambiance Lightstrip mit zwei Metern Länge in Kombination mit einem einen Meter langen Verlängerungsstück zum Preis von 57 Euro. Offiziell listet Philips Hue dieses Paket mit einem Preis von 119 Euro.

Im Segment LED-Lichtstreifen spielt der Lightstrip Plus von Philips Hue im Premium-Segment. Für die optimale Nutzung und vor allem auch die Anbindung an Apple Home oder andere Smarthome-Systeme ist hier die Hue Bridge zwingend erforderlich. Ansonsten lässt sich der Leuchtstreifen auch über Bluetooth verwenden.

