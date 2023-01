Lidl-Smarthome: HomeKit-Steckdosen und Leuchtmittel im Angebot

Für die Fernsteuerung der Zigbee-Geräte von Lidl ist ein Silvercrest-Gateway erforderlich, das in der aktuellen Version auch mit Apple Home kompatibel ist. Welche Geräte dann tatsächlich auch an HomeKit übergeben werden, hängt von der jeweiligen Produktart ab. Alternativ bietet sich auch die Möglichkeit zur Bedienung über die Smarthome-App von Lidl.

Der Discounter Lild bietet vom heutigen Donnerstag an neue Smarthome-Angebote über seinen Onlineshop und teils auch die Filialen an. Mit dabei sind verschiedene Leuchtmittel für Innenräume, ein LED-Außenstrahler und auch ein schaltbarer Gartenspieß mit zwei wetterfesten Steckdosen.

