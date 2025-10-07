iPadOS 26.1: Apple bringt „Slide Over“ zurück

Mit iPadOS 26 hat Apple die Fensterverwaltung auf dem iPad umfassend überarbeitet und erlaubt unter anderem eine an sein Desktop-Betriebssystem angelehnte App-Darstellung im Fenstermodus. Diesen Neuerungen ist allerdings die vor zehn Jahren mit iOS 9 eingeführte „Slide Over“-Funktion zum Opfer gefallen. Mit der neu für Entwickler veröffentlichten zweiten Vorabversion von iPadOS 26.1 bringt Apple diese Funktion nun wieder zurück.

„Slide Over“ erlaubt es, von der rechten Bildschirmseite her eine Spalte für die Anzeige einer weiteren App aufzuziehen. Die Funktion wurde damals gemeinsam mit der „Split View“ genannten Möglichkeit, zwei Apps gleichzeitig auf dem iPad-Bildschirm anzuzeigen, als Ersatz für vollwertiges Multitasking eingeführt.

Apple war offenbar der Annahme, dass die mit iPadOS 26 eingeführte Fensterverwaltung die Verfügbarkeit von „Slide Over“ und „Split View“ überflüssig macht. Während der geteilte Bildschirm tatsächlich nicht mehr nötig ist und durch entsprechende Fensterkonstellationen ersetzt werden kann, haben jedoch schon während der Beta-Tests von iPadOS 26 zahlreiche Nutzer bemängelt, dass sie auch weiterhin gerne über die „Slide Over“-Leiste verfügen würden. Apple hatte diese Wünsche jedoch bis zuletzt ignoriert.

„Slide Over“ unter iOS 26 aktivieren

In der neuen Umsetzung präsentiert sich „Slide Over“ als schwebendes Fenster am rechten Bildschirmrand, das über allen anderen Inhalten liegt und mit dessen Hilfe man jederzeit Zugriff auf eine darin platzierte iPad-App hat.

Die Funktion lässt sich aktivieren, in dem man den Finger auf die drei Ampel-Punkte oben links in einem iPad-Fenster legt, bis diese vergrößert und darunter die verschiedenen Darstellungsoptionen für das ausgewählte Fenster eingeblendet werden. Mit dem Befehl „Slide Over aufrufen“ verwandelt sich das Standardfenster in eine am rechten Bildschirmrand schwebende „Slide Over“-Anzeige. Auf die gleiche Weise kann man diese Ansicht auch wieder verlassen.

iPadOS 26.1 steht bislang lediglich als Beta-Version für Entwickler zur Verfügung. Es gibt noch keinerlei Hinweise darauf, wann Apple die Funktion für alle Nutzer verfügbar macht.