LG StanbyME 2 Max: Mobiler 32-Zoll-Bildschirm mit 4K und Akku

LG erweitert sein Angebot an mobilen Bildschirmen um den StanbyME 2 Max. Das neue Modell verfügt über einen 32 Zoll großen Bildschirm und bietet erstmals innerhalb der Produktfamilie eine 4K-Auflösung. Der auf einem rollbaren Standfuß montierte Bildschirm lässt sich abnehmen und dank eines integrierten Akkus auch unabhängig von einer Steckdose verwenden. In Deutschland wird der StanbyME 2 Max voraussichtlich Mitte Oktober zum Preis von 1.599 Euro in den Handel kommen.

LG bietet die StanbyME-Reihe bereits seit 2021 an. LG positioniert die Geräte als flexibel einsetzbare Alternative zu fest installierten Fernsehern. Der Standfuß ist mit Rollen ausgestattet, sodass sich der Bildschirm vergleichsweise einfach zwischen verschiedenen Räumen bewegen lässt.

32 Zoll und 4K-Auflösung

Beim StanbyME 2 Max vergrößert LG die Bildschirmdiagonale gegenüber dem bisherigen 27-Zoll-Modell auf 32 Zoll. Gleichzeitig steigt die Auflösung auf 3.840 x 2.160 Bildpunkte. Neu ist zudem die Unterstützung von Dolby Vision und Dolby Atmos. LG setzt zudem auf seinen Alpha 8 AI-Prozessor der dritten Generation, der unter anderem geringer aufgelöste Inhalte für die 4K-Darstellung aufbereiten soll.

Als Betriebssystem kommt das auch von anderen LG-Fernsehern bekannte webOS zum Einsatz. Damit stehen Streaming-Apps und weitere Anwendungen direkt auf dem Gerät zur Verfügung. LG integriert zudem seinen werbefinanzierten Streaming-Dienst LG Channels sowie die Kunstplattform Gallery+. Die Bedienung ist direkt über den Touchscreen möglich.

Bis zu 4,5 Stunden ohne Steckdose

Das Display kann sowohl im Quer- als auch im Hochformat verwendet werden und lässt sich vom rollbaren Standfuß abnehmen. Für die Stromversorgung ist ein Akku integriert. Bei der Videowiedergabe gibt LG eine Laufzeit von bis zu 4,5 Stunden an. Aufgeladen wird der Akku entweder über den Standfuß oder direkt über den USB-C-Anschluss des Displays.

AirPlay und Apple Home an Bord

Die Netzwerkanbindung erfolgt über WLAN. Der StanbyME 2 Max ist auf diesem Weg auch mit AirPlay, Apple Home und Google Cast kompatibel. Inhalte lassen sich zudem über einen seitlich platzierten HDMI-Anschluss auf den Bildschirm übertragen.