LG: Neue Cinebeam-Projektoren mit AirPlay 2 und 2700 Lumen

Apples Monitor-Partner LG hat mit dem CineBeam Forte HU810PW und dem CineBeam Forza AU810PW zwei neue Laserprojektoren vorgestellt, die sich ab Werk auf die Signalübertragung via AirPlay 2 verstehen.

Preislich sind beide Geräte jenseits der 3000-Euro-Grenze verortet und zielen damit eher auf den ambitionierten Heimkino-Fan mit gesondertem Film-Zimmer als auf die Familie, die Abends auch mal die Sesamstraße gegen die Raufasertapete im Wohnzimmer wirft.

Mit 4K-UHD-Auflösung (3.840 x 2.160 px) und einer Bilddiagonale von bis zu 300 Zoll (7,62 m) brauchen die neuen Geräte Platz.

2.700 Lumen, 30.000 Stunden Lebensdauer

Beide Projektoren bieten laut LG eine identische Bildqualität, der Forza AU810PW ist darüber hinaus auch mit dem WiSA-Standard für kabellosen Rundumklang, einen 12-Volt-Trigger etwa für automatisiertes Ausfahren der Leinwand sowie eine besonders einfache Auto-Kalibrierung ausgestattet.

Durch 2.700 ANSI-Lumen Lichtstrom lassen sich Filmabende, Serien-Wochenenden und Spielekonsolen-Sessions auch bei offenen Vorhängen abhalten.

Im Filmmaker Mode zeigen die Projektoren Filme genau wie vom Regisseur beabsichtigt – mit meist 24 Bildern pro Sekunde und ohne Rauschreduzierung, geglättete Übergänge und zusätzliche Schärfung. „Schnelle“ Inhalte wie Action-Filme soll der TruMotion-Modus durch Zwischenbild-Berechnung flüssiger und natürlicher wiedergeben. Inhalte, die nicht in 4K-UHD-Auflösung zur Verfügung stehen, werden hochgerechnet.

Lautsprecher sind an Bord, zudem bringen die Projektoren den eARC-Standard mit. Via HDMI 2.1 wird das Tonsignal unkomprimiert an das Soundsystem übertragen, die Projektoren unterstützen Dolby Atmos. Drahtlos übertragen beide Projektoren Tonsignale über Bluetooth, der Forza AU810PW unterstützt außerdem WiSA-zertifizierte Lautsprecher, die mit einem zusätzlich erhältlichen Transmitter kabellos bespielt werden können.

Ab März, ab 3200 Euro

Die Projektoren setzen auf die webOS 5.0-Plattform von LG und sind mit Apple AirPlay 2 und Screen Share kompatibel. Der Dual-Laser hält im Eco-Modus rund 30.000 Stunden durch.

Der Forte HU810PW ist ab März 2021 zu einem Preis von 3.199 Euro erhältlich, der Forza AU810PW kommt ebenfalls im März 2021 für 3.699 Euro auf den Markt.