Lesertipp: 140-Watt-Netzteil mit Leistungsanzeige

Wer ganz individuelle Ansprüche an seine Ladegeräte hat, der wirft einen Blick in die eingebettete Infografik und prüft ob die Leistungsdaten den eigenen Anforderungen gerecht werden.

Mit aktivem 10-Euro-Coupon für nur 49,99 Euro zu haben und damit weniger als halb so teuer wie Apples Netzteil, verfügt die Alternative nicht nur über drei USB-C-Ports und zwei USB-A-Buchsen, sondern auch über eine integrierte Leistungsanzeige, die in Echtzeit über die Gesamtausgangsleistung informiert und so schnell erkennen lässt, ob die verbundenen Geräte mit maximaler Kraft geladen werden.

Das leistungsstärkste Netzteil, das Apple selbst über den offiziellen Apple Online Store anbietet, ist dieses 140 Watt USB-C-Netzteil für Besitzer des 16 Zoll großen MacBook Pro für 105 Euro. Apples Power Adapter besitzt zwar nur einen USB-C-Port, ist jedoch in der Lage bis zu 140 Watt an Apples größtes MacBook zu liefern, um dieses innerhalb von 30 Minuten mindestens halbvoll zu bekommen.

Insert

You are going to send email to