Lebensmittelvorräte verwalten: FoodShiner 3.0 mit neuen Funktionen

Die Universal-App FoodShiner, die schon länger für iPhone, iPad, Mac und Apple Watch verfügbar ist, unterstützt bei der digitalen Verwaltung von Lebensmitteln und gefällt uns sehr gut.

Jetzt auch Rezepte

Mit dem aktuellen Update auf Version 3.0 kommen neue Funktionen hinzu, darunter eine Rezepteverwaltung, die sich mit den vorhandenen Vorräten verknüpfen lässt. Auf dieser Basis lassen sich automatisch Einkaufslisten erstellen. Ziel ist es, die Essensplanung zu vereinfachen und gleichzeitig besser mit den vorhandenen Beständen zu haushalten.

Zentrale Funktionen wie das Erfassen per Barcode, die Kategorisierung von Produkten und die Nutzung sogenannter SmartLists bleiben erhalten. Diese speziellen Listen geben Auskunft über bald ablaufende, bereits geöffnete oder abgelaufene Lebensmittel. Die Erinnerungsfunktion lässt sich jetzt individualisieren und zeigt künftig auch Produktbilder in den Benachrichtigungen an.

Neben Einzelpersonen oder Familienhaushalten können vor allem größere Lebensmittelverwerter wie etwa Wohngemeinschaften, Heime oder Ferienlager von der App profitieren. Durch die Freigabefunktion lassen sich Listen gemeinsam pflegen, was die Organisation in Gruppen erleichtert.

Datenschutz bleibt zentraler Bestandteil

FoodShiner setzt auf lokale Datenverarbeitung und speichert Informationen ausschließlich auf dem Gerät oder – sofern gewünscht – über iCloud. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, und es werden keine Profile, Nutzungsstatistiken oder Analysen erhoben.

Weitere Neuerungen in Version 3.0 betreffen die Bedienung: Die Eingabe von Mengen wurde überarbeitet. Außerdem gibt es auf der Apple Watch nun eine Funktion, mit der sich alle als gekauft markierten Produkte auf einmal entfernen lassen. Zusätzlich können künftig auch Nährwertinformationen zu einzelnen Artikeln ergänzt werden.

FoodShiner ist eine sehr spezielle Anwendung für Nutzer, die hier einen entsprechenden Bedarf haben, aber auch eine sehr hilfreiche. Die iCloud-Synchronisation gestattet den komfortablen Unterwegseinsatz der iPhone-App mit Codescanner und Schnelleingaben, ermöglicht Abends dann aber auch die entspannte Auswertung am Rechner.