Amazon reduziert eero-Router – auch der neue Max 7 deutlich günstiger

Amazon hat zahlreiche WLAN-Mesh-Systeme seiner Marke eero im Preis gesenkt. Unter den reduzierten Geräten befindet sich auch der eero Pro 6E, der derzeit mit einem Nachlass von 28 Prozent für nur noch 210 statt 290 Euro angeboten wird.

Das Triband-Modell wäre aktuell unsere Preis-Leistungs-Empfehlung. Es bietet ein kompaktes Gehäuse, unterstützt pro Einheit rund 100 Netzwerkgeräte und erreicht Übertragungsraten von bis zu 2,3 Gbit/s – im Heimnetz dürfte das in den meisten Fällen ausreichen.

Wir setzen die eero-Geräte seit ihrer Einführung in Deutschland ein und können sie uneingeschränkt empfehlen. Im Bridge-Modus an einer FRITZ!Box betrieben, übernehmen die eeros ausschließlich die WLAN-Versorgung – und das zuverlässig und stabil. Während wir unser WLAN früher gelegentlich manuell neu starten mussten, sind wir uns inzwischen relativ sicher: Wenn etwas nicht funktioniert, liegt es nicht am WLAN, sondern eher am Modem oder an der Netzwerkkonfiguration

Auch der neue Max 7 deutlich günstiger

Ebenfalls Teil der Rabattaktion: der erst vor wenigen Monaten vorgestellte eero Max 7. Das neue Flaggschiff-Modell war ursprünglich mit einem Preis von 699,99 Euro eingeführt worden und ist momentan für 525 Euro erhältlich.

Der eero Max 7 ist das bislang leistungsfähigste Modell der Produktreihe und gehört zu den ersten Routern auf dem Markt, die den neuen WLAN-Standard Wi-Fi 7 unterstützen.

Die Hardware bietet neben der Unterstützung für 2,4-, 5- und 6-GHz-Frequenzbereiche auch moderne Anschlussmöglichkeiten: Zwei rückseitige Ethernet-Ports mit 2,5 GbE und 10 GbE stehen zur Verfügung. Die maximale drahtlose Übertragungsgeschwindigkeit wird mit bis zu 4,3 Gbit/s angegeben.

Smart-Home-Integration und hohe Reichweite

Im Bereich Smart-Home ist der eero Max 7 ebenfalls vielseitig aufgestellt. Er lässt sich als Thread Border Router und Zigbee-Hub nutzen und unterstützt zudem den plattformübergreifenden Standard Matter. Laut Amazon reicht ein einzelnes Gerät aus, um eine Fläche von bis zu 232 Quadratmetern zu versorgen und dabei mehr als 200 Geräte gleichzeitig mit einer stabilen Internetverbindung zu bedienen.