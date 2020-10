1Password bietet Beta-Version für Linux-Rechner an

Die Passwortverwaltung 1Password wird sich künftig auch auf Linux-Rechnern in vollem Umfang nutzen lassen. Die Entwickler der App arbeiten diesbezüglich an einer entsprechenden Desktop-Anwendung, die jetzt in den öffentlichen Beta-Test startet. Mit der finalen Veröffentlichung von 1Password für Linux ist allerdings nicht vor nächstem Jahr zu rechnen.

Die Erweiterung dürfte besonders Nutzern gelegen kommen, die mit verschiedenen Betriebssystemen arbeiten. Zwar besteht bislang schon die Möglichkeit, auf Linux-Rechnern das Angebot 1Password X im Browser zu verwenden, eine vollumfängliche Desktop-Version verspricht allerdings deutlich mehr Komfort und Leistung.

Den 1Password-Entwicklern zufolge lässt die neue Linux-Version keine Funktion vermissen. Sämtliche von Mac oder Windows bekannte Funktionen der App sollen auch unter Linux angeboten werden, inklusive der Watchtower-Integration zur Überwachung und Optimierung der Sicherheit der persönlichen Passwörter.

Interessenten finden hier den Download-Link sowie weitere Informationen. Darüber hinaus teilen die Entwickler mit, dass sie für Mitarbeiter von Open-Source-Projekten kostenlose 1Password-Mitgliedschaften vergeben.