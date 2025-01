Launchy: Alternative zu Befehl+Tab sucht Beta-Tester

Der Entwickler des Fenstermanagers Lasso sucht Betatester für ein neues App-Projekt. „Launchy“ soll eine Alternative zum Standard-Tastenkürzel Befehl+Tab darstellen und lässt sich als Vorabversion über Apples TestFlight-Programm laden.

Der Entwickler entschied sich für die Entwicklung eines eigenen App-Managers, da er es leid war, bei der Nutzung der Standard-Tastenkombination oft mehrfach die Tab-Taste drücken zu müssen, um zur gewünschten Anwendung zu gelangen.

Mit „Launchy“ lässt sich die ausgewählte App direkt und damit schneller ansteuern. Beim Drücken eines Kurzbefehls werden die verfügbaren Apps kreisförmig um die Cursor-Position angezeigt. Die gewünschte App kann durch Bewegen des Mauszeigers und Loslassen der Tastenkombination ausgewählt werden.

Alternativ dazu kann man auch mit den Pfeiltasten zwischen den im Kreis angezeigten Apps wechseln oder auf der Tastatur deren Anfangsbuchstaben drücken.

Umfassend konfigurierbar

Über die Einstellungen von „Launchy“ hat man zahlreiche Möglichkeiten, die Funktionsweise anzupassen. Insbesondere kann man hier auch festlegen, ob der App-Kreis stets nur eine Reihe von zuvor festgelegten Standard-Apps oder alle aktuell auf dem Mac geöffneten Programme enthält.

Zu einem späteren Zeitpunkt will der Entwickler auch die Möglichkeit ergänzen, neben Programmen auf die gleiche Weise auch einzelne Webseiten, Dateien oder Skripte zu öffnen.

In den Einstellungen der App finden sich auch umfangreiche Möglichkeiten, um die Funktion und Darstellung von „Launchy“ an die eigene Arbeitsweise anzupassen. Beispielsweise kann die Größe des Auswahlrads angepasst und die Anzeige der App-Namen für eine bessere Übersicht ausgeblendet werden.

Festpreis statt Abomodell

Am Betatest von „Launchy“ kann man komplett kostenfrei teilnehmen und die App in diesem Rahmen 300 Mal in vollem Umfang verwenden. Dem Entwickler ist es aber wichtig, darauf hinzuweisen, dass er seine Anwendung nicht als Abo, sondern ausschließlich zum Festpreis anbieten wird. Hier sind 4,99 Euro für die Vollversion angesetzt.