LaunchBack soll Apples LaunchPad unter macOS Tahoe ersetzen

Der in der kommenden macOS-Version 26 Tahoe massiv verbesserten Spotlight-Suche fällt das unter der aktuellen Version von macOS noch vorhandene, zum Anzeigen und Öffnen von Apps verwendbare Launchpad zum Opfer. Das Projekt LaunchBack will diese Funktion auch unter der kommenden Version von Apples Mac-Betriebssystem weiter bereitstellen.

Die erste Version von LaunchBack ist bereits im vergangenen Monat erschienen. Der Entwickler hat im Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung aber gleich betont, dass die App zwar grundsätzlich schon tut, was sie soll, jedoch noch einiges an Feinschliff folgen wird. Unter anderem geht es darum, nach und nach eine Reihe von erweiterten Funktionen zu ergänzen.

Apps lassen sich jetzt sortieren

Den ersten Schritt in dieser Richtung macht die nun verfügbare Betaversion 1.1.0 der App. Hier wurde die Einstellungsseite mit mehreren neuen Funktionen ausgestattet und für besseren Überblick in verschiedene Tabs unterteilt.

Ein allgemeiner Bereich erlaubt es, alternativ zur automatischen alphabetischen Sortierung eine manuelle Sortierung vorzunehmen. Die Vorgaben für die manuelle Sortierung bleiben nicht nur nach einem Neustart, sondern auch nach einem Wechsel zur automatischen Sortierung erhalten.

Im Bereich „Apps“ lässt sich die Sortierung der Anwendungen vornehmen. Die Apps werden in einer Liste angezeigt und können mit den Pfeiltasten nach oben oder unten verschoben werden. Die vorgenommenen Änderungen werden nach einem Neustart der App sichtbar. Eine Sortierung per Drag & Drop wie in Apples Original-Launchpad ist zumindest bislang technisch nicht möglich.

Open-Source-App ohne Apple-Notarisierung

Der Entwickler weist darauf hin, dass man im Rahmen der Beta noch mit kleineren Fehlern rechnen muss. Grundsätzlich sollte die App allerdings schon recht stabil laufen.

LaunchBack ist kostenlos und quelloffen. Dieser Hinweis ist vor allem deswegen wichtig, weil der Entwickler nicht bei Apple registriert ist und die Installation daher auf Umwegen erfolgen muss. Wer Sicherheitsbedenken hat, kann den Quellcode der App einsehen und auf Fehler oder Schwachstellen überprüfen.