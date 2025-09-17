Apple TV: Das sind die Neuerungen von tvOS 26

Im Zusammenhang mit den neuen Apple-Betriebssystemen wurde tvOS beinahe vergessen. Dabei finden sich auch hier ein paar über die Umstellung auf Apples „Liquid Glass“-Design hinausgehende Erweiterungen, von denen man zumindest einmal gehört haben sollte.

Optisch passt sich tvOS 26 zunächst an das Erscheinungsbild der neuen Betriebssysteme für den Mac und Apples Mobilgeräte an. Wobei die Umsetzung hier wesentlich harmonischer wirkt als auf dem Mac.

Profilauswahl beim Start

Die erste größere Neuerung bekommt ihr allerdings noch vor dem Erscheinen des Hauptbildschirms zu Gesicht. Nach dem Erwachen aus dem Ruhezustand kann man nun direkt das gewünschte Nutzerprofil auswählen, um ohne Umwege zu den eigenen Filmen, Serien und Musiktiteln zu gelangen.

Beachtet dazu die Einstellungen „Profile und Accounts“. Dort könnt ihr nicht nur festlegen, ob Apple TV beim Erwachen aus dem Ruhezustand Profile vorschlagen soll, sondern auch welche vorhandenen Profile hier infrage kommen.

Verbessertes Design und Karaoke-Update

Mit dem neuen Design will Apple die aktuellen Inhalte stärker in den Mittelpunkt rücken und für eine bessere Übersicht sorgen. Beispielsweise werden Filme und Serien nun in Form von kinoähnlichen Postern dargestellt, um das Angebot übersichtlicher zu präsentieren.

Auch inhaltlich gibt es Erweiterungen – sofern ihr ein aktives Abonnement für Apple Music laufen habt. Liedtexte lassen sich mit tvOS 26 nicht nur übersetzen, sondern auch mit korrekter Aussprache in anderen Sprachen anzeigen. Zudem hat Apple die Karaoke-Funktion „Apple Music Sing“ erweitert, sodass sich das iPhone nun als Mikrofon nutzen lässt. Optional kann man das iPhone auch als Integrationskamera verwenden, um sich neben Liedtexten und visuellen Effekten selbst auf dem Bildschirm beim Singen zu sehen.

Mehr Optionen für Bildschirmschoner

Unbedingt erwähnenswert ist auch die neue Auswahloption für Apples Luftaufnahmen-Bildschirmschoner. Über die Einstellungen von tvOS könnt ihr nun festlegen, welche ihr sehen wollt und welche nicht.

Apple hat mit dem Update auf tvOS 26 auch den Umfang der vorhandenen Luftaufnahmen erweitert und bietet hier nun neue Landschaftsbilder aus Indien an.

Von den vor mehr als einem Jahr von Apple angekündigten Bildschirmschonern mit Szenen aus den über Apple TV+ verfügbaren Filmen und Serien will bei Apple inzwischen allerdings niemand mehr etwas wissen. Die Kategorie „TV & Filme“ fehlt bei der grundlegenden Auswahl der Bildschirmschoner weiterhin komplett.