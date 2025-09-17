Design, Karaoke und mehr Bildschirmschoner
Apple TV: Das sind die Neuerungen von tvOS 26
Im Zusammenhang mit den neuen Apple-Betriebssystemen wurde tvOS beinahe vergessen. Dabei finden sich auch hier ein paar über die Umstellung auf Apples „Liquid Glass“-Design hinausgehende Erweiterungen, von denen man zumindest einmal gehört haben sollte.
Optisch passt sich tvOS 26 zunächst an das Erscheinungsbild der neuen Betriebssysteme für den Mac und Apples Mobilgeräte an. Wobei die Umsetzung hier wesentlich harmonischer wirkt als auf dem Mac.
Profilauswahl beim Start
Die erste größere Neuerung bekommt ihr allerdings noch vor dem Erscheinen des Hauptbildschirms zu Gesicht. Nach dem Erwachen aus dem Ruhezustand kann man nun direkt das gewünschte Nutzerprofil auswählen, um ohne Umwege zu den eigenen Filmen, Serien und Musiktiteln zu gelangen.
Beachtet dazu die Einstellungen „Profile und Accounts“. Dort könnt ihr nicht nur festlegen, ob Apple TV beim Erwachen aus dem Ruhezustand Profile vorschlagen soll, sondern auch welche vorhandenen Profile hier infrage kommen.
Verbessertes Design und Karaoke-Update
Mit dem neuen Design will Apple die aktuellen Inhalte stärker in den Mittelpunkt rücken und für eine bessere Übersicht sorgen. Beispielsweise werden Filme und Serien nun in Form von kinoähnlichen Postern dargestellt, um das Angebot übersichtlicher zu präsentieren.
Auch inhaltlich gibt es Erweiterungen – sofern ihr ein aktives Abonnement für Apple Music laufen habt. Liedtexte lassen sich mit tvOS 26 nicht nur übersetzen, sondern auch mit korrekter Aussprache in anderen Sprachen anzeigen. Zudem hat Apple die Karaoke-Funktion „Apple Music Sing“ erweitert, sodass sich das iPhone nun als Mikrofon nutzen lässt. Optional kann man das iPhone auch als Integrationskamera verwenden, um sich neben Liedtexten und visuellen Effekten selbst auf dem Bildschirm beim Singen zu sehen.
Mehr Optionen für Bildschirmschoner
Unbedingt erwähnenswert ist auch die neue Auswahloption für Apples Luftaufnahmen-Bildschirmschoner. Über die Einstellungen von tvOS könnt ihr nun festlegen, welche ihr sehen wollt und welche nicht.
Apple hat mit dem Update auf tvOS 26 auch den Umfang der vorhandenen Luftaufnahmen erweitert und bietet hier nun neue Landschaftsbilder aus Indien an.
Von den vor mehr als einem Jahr von Apple angekündigten Bildschirmschonern mit Szenen aus den über Apple TV+ verfügbaren Filmen und Serien will bei Apple inzwischen allerdings niemand mehr etwas wissen. Die Kategorie „TV & Filme“ fehlt bei der grundlegenden Auswahl der Bildschirmschoner weiterhin komplett.
Und kann man mittlerweile die Automatischen Trailers abschalten oder laufen die immer noch einfach ab?
Das ging vorher schon, hat mich auch genervt. Kann dir aber gerade nicht mehr sagen wo du das in den Einstellungen findest, frag mal Google.
Die Watchlist in der tv App ist jetzt furchtbar. Der Fortschrittsbalken ist so klein…
Ist mir leider auch negativ aufgefallen, man muss jetzt immer auf die Minuten schauen.
Na, die gehen mir auch auf den Sack, vor allem, weil noch kein einziges Lied dabei war, mit dem ich was anfangen konnte. Wenn der Algorithmus wenigstens meinen Musikgeschmack beachten würde von Metal bis Punk. Stattdessen muss ich mir irgendwelche Pop Grüze anhören.
War da nicht was dass das liquid glass Design nur auf „neuere“ AppleTV 4Ks kommt?
Nicht zu vergessen, dass tvOS 26 die Einstellung eines beliebigen AirPlay-Lautsprechers als permanenten Audioausgang unterstützen soll. Ich hoffe, das ist jetzt auch in der finalen Version gelandet.
TV OS 26 läuft gar nicht rund bei mir. Tonprobleme mit der Soundbar, gestern wollte YouTube nicht. So oft musste ich schon lange keinen Neustart mehr machen. Da hilft die Optik auch nicht mehr.
Hier bisher keine Probleme. Sieht besser aus und mehr Fubktionen. TOP
Du hast beim vorletzten Wort ein b statt ein c verwendet.
Ist das dusselige Knacken und die ewigen Synchronisierungszeiten behoben?
Ja