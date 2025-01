LaCie stellt seine erste Rugged-SSD mit Thunderbolt 5 vor

Die Seagate-Tochter LaCie ist besonders für die in eine robuste Gummihülle gepackten Rugged-Festplatten und -SSDs bekannt. Ganz neu im Programm ist hier die LaCie Rugged SSD Pro5, mit deren Hilfe der Hersteller seine Messlatte für schnelle Datenübertragung bei externen Speichermedien ein ganzes Stück höher hängt.

Die Rugged SSD Pro5 setzt auf Thunderbolt 5 als bestmögliche Verbindungsart, um darauf basierend Lesegeschwindigkeiten von bis zu 6.700 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 5.300 MB/s zu erreichen. Diese Werte werden durch die großzügige Cache-Ausstattung von 50 GB ermöglicht. Ohne diesen beträgt die Leistung der Platte laut Hersteller bis zu 5.000 MB/s bei Lese- und 1.800 MB/s bei Schreibvorgängen.

Auch wenn Thunderbolt 5 derzeit noch eher selten als Schnittstelle zur Verfügung steht, lässt sich die LaCie Rugged SSD Pro5 auf breiter Front nutzen. Das Zubehör lässt sich auch über Thunderbolt 4 sowie USB-C mit 10, 20 oder 40 GBit/s mit Computern und Mobilgeräten verbinden.

Gummihülle bietet soliden Schutz

Die charakteristische „Rugged-Hülle“ schützt den Datenträger nicht nur vor Wasser und Staub, sondern soll auch Schäden beim Sturz aus bis zu drei Metern Höhe vorbeugen. Auch das Überfahren mit einem Auto oder ähnlichen Belastungen dürfte kein Problem darstellen. Die Hülle hält einem Druck von bis zu zwei Tonnen stand.

In der Regel sollte dieser Schutz vor physischen Schäden hoffentlich weniger eine Rolle spielen. Ihre Stärken zeigt die Platte besonders, wenn es auf die Leistungsfähigkeit des Speichers ankommt. LaCie bewirbt die Rugged SSD Pro5 besonders für den Einsatz bei Filmemachern, Fotografen und Audiospezialisten. So lässt sich damit beispielsweise Material mit 8K- und 6K-RAW-Auflösung in Echtzeit bearbeiten.

Verkaufsstart in Kürze

Diese Leistungsfähigkeit spiegelt sich allerdings auch im Preis der SSD wider. Für die kleinere Ausführung mit 2 TB Speicherplatz setzt der Hersteller eine Preisempfehlung von 429,99 Euro an und für das größere Modell mit 4 TB Speicher werden 689,99 Euro veranschlagt. Der Verkauf soll noch in diesem Monat beginnen.