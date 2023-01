Kostenloses E-Book „FRITZ!Box für Apple-User“

Die FRITZ!Box hat ohne Frage ihren festen Platz auf der Rangliste der in Deutschland meistverbreiteten Router. Der Hersteller AVM bietet damit inzwischen auch fünf verschiedene Apps an, die sich mit unterschiedlichen Einsatzzwecken in Verbindung mit der FRITZ!Box nutzen lassen. Ein neu erschienenes und kostenlos erhältliches E-Book will nun über die damit verbundenen Möglichkeiten für Apple-Nutzer informieren.

Der vom AMAC-Verlag herausgegebene Leitfaden lässt sich sowohl über Apples Bücher-App als auch als Kindle-Version bei Amazon kostenlos laden und hat überschaubare 65 Seiten Umfang. Der Autor verspricht diverse nachvollziehbare Schritt-für-Schritt Anleitungen, ergänzt durch zahlreiche Bilder und zusätzliche Video-Tutorials.