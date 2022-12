Kostenfrei mit Werbung: Neu bei Freevee im Januar

Auch im kommenden Monat schickt Freevee neue Serien-Staffeln und neue Filme in die Spur. Während in den vergangenen Monaten noch Originals beworben wurden, ruht man sich im Januar jedoch weitgehend auf Lizenz-Inhalten aus.

Seit Anfang August bietet Amazon nicht mehr nur den Video-Streaming-Dienst Prime Video an, sondern hat mit Freevee auch einen kostenfreien Streaming-Dienst in Deutschland an den Start gebracht, der in den Vereinigten Staaten noch unter dem Namen IMDb TV startete und seine Inhalte gänzlich kostenfrei anbietet.

