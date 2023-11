Project Kuiper: Amazons Starlink-Konkurrenz macht Fortschritte

Mit Project Kuiper will Amazon ein mit Starlink vergleichbares eigenes Satelliten-Internet bereitstellen. Erste Endkunden sollen das Angebot im kommenden Jahr testen können. Im Vorfeld meldet Amazon nun das Erreichen eines wichtigen Meilensteins. Nur 30 Tage, nachdem das Unternehmen zwei Prototyp-Satelliten in ihre Umlaufbahn geschossen hat, wurden die damit verbundenen Tests erfolgreich abgeschlossen.

Mithilfe der beiden Satelliten konnten die zugrundeliegenden Schlüsseltechnologien und vor allem auch die Netzwerkfunktionalität erstmals unter realen Bedingungen getestet werden. Der Probelauf hatte Amazon zufolge eine Erfolgsquote von 100 Prozent, wobei die involvierten Systeme teils auch mit besseren Leistungswerten abgeschlossen haben, als vorgegeben.

Der Test hat sämtliche Komponenten der beiden Satelliten eingeschlossen, von Flugcomputern und Sonnenkollektoren bis hin zu dem von Amazon entwickelten Antriebssystem und den Systemen zur Hochfrequenz-Kommunikation. Im Rahmen der Tests haben die Amazon-Techniker unter anderem erfolgreich per Zwei-Wege-Videoanruf über das Satelliten-Netzwerk kommuniziert und Videodateien in 4K-Qualität gestreamt.

Erste Endkunden kommen 2024 zum Zug

Als nächsten Schritt bereitet Amazon nun die Massenproduktion von Satelliten vor und will dann noch in der ersten Hälfte des kommenden Jahres mit einer umfassenden Bereitstellung der technischen Infrastruktur beginnen. Die anschließenden ersten öffentlichen Beta-Tests sollen mit ausgewählten Kunden durchgeführt werden.

Kunden-Satellitenschüsseln für Amazon Kuiper

Nach der Bereitstellung wird Project Kuiper zig Millionen von Kunden auf der ganzen Welt eine schnelle, erschwingliche Konnektivität bieten. Unser Netzwerk wird eine breite Palette von Kunden bedienen – von einzelnen Haushalten und Unternehmen in unversorgten und unterversorgten Gemeinden bis hin zu großen Unternehmen und Regierungsbehörden, die auf der ganzen Welt tätig sind.

Amazon lobt sein Vorhaben in höchsten Tönen und will seinen Kunden eigenen Worten zufolge den schnellsten, zuverlässigsten und erschwinglichsten Service in diesem Bereich bieten. Wie sich dieses Vorhaben konkret ausdrückt, hält das Unternehmen allerdings noch zurück. Mit der Veröffentlichung von konkreten Leistungswerten und Nutzungspreisen kann man wohl frühestens in der zweiten Hälfte 2024 rechnen.