Kompakte Speicherkartenleser mit USB-C und USB-A

Bei dem neuen Zubehör handelt es sich um einen sechs Zentimeter langen, optisch an einen USB-Stick erinnernden Adaperstecker, der mit Lesevorrichtungen für Speicherkarten vom Typ microSD und SD ausgestattet ist. Im Gegensatz zu den meisten älteren Geräten kann der Anker-Adapter sowohl über USB-A als auch USB-C verbunden werden und eignet sich somit für die Verwendung in Verbindung mit unterschiedlichen Gerätetypen.

Insert

You are going to send email to