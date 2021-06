Apple Design Awards 2021: 36 Finalisten in sechs Kategorien

Es hat mittlerweile Tradition, dass Apple in Verbindung mit der Entwicklerkonferenz WWDC auch seine „Apple Design Awards“ verleiht. Entwickler werden hier für außergewöhnliche Leistungen beim Design von Apps und Spielen für Macs und iOS-Geräte ausgezeichnet. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Bereichen Innovation, Einfallsreichtum und technische Leistung.

Apple vergibt seine Auszeichnung für hervorragende Software-Entwicklung bereits sei 1997. Anders als in den Jahren bisher benennt der Hersteller in diesem Jahr jedoch erstmals die für die Endausscheidung ausgewählten Anwendungen im Vorfeld. Auf diese Weise wird auch jenen Apps mehr Aufmerksamkeit zuteil, die am Ende nicht mit einer Prämierung abschneiden. In den vergangenen Jahren standen hier im Anschluss an die Bekanntgabe stets nur die Erstplatzierten im besonderen Rampenlicht. Eine Auflistung der Gewinner 2020 findet ihr hier.

In diesem Jahr will Apple den Design Award in sechs verschiedenen Kategorien vergeben, in denen jeweils wiederum sechs Apps zur Wahl stehen. Die Gewinner sollen dann am 10. Juni bekannt gegeben werden.

Apple Design Award 2021 – Die Finalisten

Inklusion

Vergnügen und Spaß

Interaktion

Sozialer Einfluss

Erscheinungsbild und Grafik

Innovation